Primera Division: Real Sociedad - Atletico Madryt 3-0

Real Sociedad pokonał Atletico Madryt 3-0 (1-0) w czwartkowym meczu 33. kolejki Primera Division. Gospodarze zanotowali trzecie zwycięstwo z rzędu, a dla tymczasowego trenera Imanola Alguacila był to już czwarty mecz bez porażki.

Bez wciąż leczącego kontuzję mięśnia uda Diego Costy wybrali się do Kraju Basków piłkarze Atletico Madryt. Pod nieobecność odkupionego z Chelsea napastnika Diego Simeone zdecydował się w ataku wystawić duet Antoine Griezmann - Kevin Gameiro. Z wszystkich swoich najlepszych piłkarzy nie mógł również skorzystać szkoleniowiec gospodarzy. Zabrakło m.in. kontuzjowanego weterana środka pola Xabiego Prieto.

Piłkarze z San Sebastian znani są z tego, że nawet przeciwko ligowym potentatom niechętnie cofają się w meczach rozgrywanych na Estadio Anoeta. Nie inaczej było również i w czwartkowy wieczór, w związku z czym gra często toczyła się na przedpolu bramki Jana Oblaka.

W 27. minucie ataki Realu Sociedad przyniosły bramkowy efekt. Adnan Januzaj, zdecydowanie najlepszy piłkarz gospodarzy w tym spotkaniu, skupił na sobie uwagę obrony gości, po czym zagrał piłkę na 11. metr. Tam zza pleców graczy Atletico wyskoczył Willian Jose i mocno uderzył prawą nogą. Uczynił to również niezwykle precyzyjnie, a piłka po odbiciu się od słupka wpadła do siatki bezradnego w tej sytuacji Oblaka.

Chwilę później goście z Madrytu stworzyli sobie znakomitą sytuację do wyrównania, ale po odegraniu w polu karnym od Gameiro bardzo nieudany strzał prawą nogą oddał Griezmann, który wielkiej piłki uczył się właśnie w ekipie "La Real".

Na drugą połowę Diego Simeone dał swojej drużynie wyraźny sygnał do ataku, gdyż od 46. minuty wprowadził na murawę Fernando Torresa. To rozluźniło jednocześnie trochę środek pola i spowodowało, że gra szybko przenosiła się z jednego pola karnego na drugie.

Obrona Realu Sociedad spisywała się jednak bardzo pewnie, chociaż trzeba przyznać, że gospodarzom w kilku sytuacjach pomogły również decyzje sędziów, którzy wszelkie wątpliwości, szczególnie te dotyczące pozycji spalonych, rozstrzygali na ich korzyść.

W ostatnim kwadransie "Los Colchoneros" rzucili już wszystkie siły do odrabiania strat, co oczywiście spowodowało duże luki w ich defensywie. W 80. minucie wykorzystał to rezerwowy gospodarzy Juanmi, który po podaniu Williana Jose z wielkim spokojem podciął piłkę nad Oblakiem.

Przy aplauzie publiczności na Estadio Anoeta piłkarze Realu Sociedad atakowali dalej i w drugiej minucie doliczonego czasu gry wynik na 3-0 ustalił Juanmi. Tym razem pokonał on Oblaka precyzyjnym strzałem głową, a efektowną asystę z lewej strony zanotował Alberto De La Bella.

W równocześnie rozgrywanym innym meczu 33. kolejki Deportivo Alaves przegrało z Gironą 1-2 (0-0).

Real Sociedad - Atletico Madryt 3-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Willian Jose (27.), 2-0 Juanmi (80.), 3-0 Juanmi (90+2)

Wojciech Malinowski

