Primera Division. Real tworzy jedność. Rezerwowe gwiazdy nie narzekają

Sporą zmianą w Realu Madryt w porównaniu do poprzednich sezonów jest mniej minut spędzanych na boisku przez Karima Benzemę i Garetha Bale'a, wcześniej bezwzględnie pierwszych wyborów Zinedine'a Zidane'a. Trener "Królewskich" tłumaczy jednak, że w krytykowanych Francuza i Walijczyka wierzy nieprzerwanie.

W odpowiednio 26 i 21 ligowych spotkaniach od początku obecnych rozgrywek wystąpili napastnicy niegdyś tworzący z Cristiano Ronaldo niezniszczalne ofensywne tridente BBC. Na dobrą sprawę w 2018 roku z tercetu pewny gry jest tylko Portugalczyk i przykładem tego są nie tylko mecze na ziemi hiszpańskiej. W ćwierćfinałowej rywalizacji z Juventusem w Lidze Mistrzów 28-latek i starszy od niego o dwa lata kolega spędzili na boisku tylko w sumie 104 minuty.

Mówi to wiele o tym, jakie podejście do rotowania składem prezentuje "Zizou". Ten mimo to będzie na każdym krok wspierał obu panów, których madryckie kariery w ostatnim czasie się załamały. Przypominał o tym na konferencji prasowej przed środowym starciem w La Lidze z Athletikiem Bilbao. - Wszyscy jesteśmy na tym samym wózku, do sukcesu potrzebujemy wszystkich naszych zawodników. Karim i Gareth nie smucą się na treningach, oczywiście chcieliby grać więcej, ale na jakość ich pracy to nie wpływa. Nadal są świetni - zauważał.

- Podobne sytuacje zdarzają się zawsze w drużynie, w której istnieje tak duża konkurencja. Zdarzyła się i w naszej. Mamy świetnych piłkarzy, których muszę z głową prowadzić. Naszym celem jest zbliżenie się do drugiego miejsca i do jego realizacji dążymy wszyscy, jako jedność - zapowiadał mistrz świata z 1998 roku.

Choć Zidane opowiada o ligowych celach prowadzonego przez siebie klubu, to i tak powszechnie wiadomo, że bladną one przy wyzwaniach, jakie czekają "Los Blancos" w Lidze Mistrzów. A tam w półfinałach na przestrzeni kwietnia i maja spotkają się z Bayernem Monachium. Jeżeli pokonają monachijską przeszkodę, będą już tylko jeden mecz od trzeciego z rzędu zwycięstwa w najbardziej prestiżowych rozgrywkach świata.



