Primera Division. Rubi trenerem Espanyolu

48-letni Joan Francesc Ferrer, znany jako "Rubi", został trenerem piłkarzy Espanyolu Barcelona. Podpisał umowę na dwa lata. Dotychczas pracował w SD Huesca, z którym ostatnio zanotował historyczny awans do hiszpańskiej ekstraklasy.

W przeszłości "Rubi" był szkoleniowcem rezerw Espanyolu. Potem pracował m.in. w Gironie, Realu Valladolid, Levante oraz Sportingu Gijon. W SD Huesca zastąpił go Argentyńczyk Leo Franco.

W poprzednim sezonie ekstraklasy Espanyol zajął rozczarowujące miejsce poza "dziesiątką" (mistrzem została Barcelona), co nie zadowoliło chińskich właścicieli klubu. Mają nadzieję, że zespół pod wodzą nowego trenera będzie spisywał się dużo lepiej.

Espanyol Barcelona ostatnie sukcesy odniósł w poprzedniej dekadzie - w 2006 roku zdobył Puchar Króla (Hiszpanii), a w 2007 wystąpił w finale Pucharu UEFA, w którym przegrał z Sevillą po karnych.

Zdjęcie