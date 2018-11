Primera Division. Sevilla zremisowała z Realem Sociedad i jest wiceliderem

Sevilla tylko zremisowała bezbramkowo w wyjazdowym meczu 11. kolejki Primera Division z Realem Sociedad, ale i tak dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu od Atletico Madryt awansowała na drugie miejsce w tabeli. Do prowadzącej Barcelony podopieczni Pablo Machina tracą cztery punkty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Brazylijska wymiana w Barcelonie? Willian za Malcolma? Wideo Eurosport

W niedzielnym meczu Realu Sociedad z Sevilla FC kibice oglądali wymianę ciosów, ale żaden z nich nie był na tyle precyzyjny, by powalić przeciwnika. Sytuacji do zdobycia bramki nie brakowało, jednak piłkarze obu drużyn byli wyjątkowo nieskuteczni.

Reklama

Gospodarze mogli wyjść na prowadzenie już w 7. minucie, ale po uderzeniu głową Juanmiego piłka przeleciała obok bramki. W odpowiedzi bramkarza Realu próbował pokonać bardzo aktywny przez całe spotkanie Quincy Promes, ale Holendrowi również zabrakło precyzji.

Jednak najlepszą okazję w pierwszej połowie miał Ever Banega. W 37. minucie Argentyńczyk będąc w polu karnym oddał mocny strzał prawą nogą, ale znakomitą interwencją popisał się Miguel Angel Moya.

W drugiej części spotkania do ataku ruszyli gospodarze. Znakomitą sytuację w 52. minucie miał Adnan Januzaj. Belg ograł dwóch obrońców i mógł trafić do bramki, ale uderzył zdecydowanie za mocno i Tomas Vaclik nie został zmuszony do wysiłku.

Podobnie jak Januzaj rozregulowane celowniki mieli Jesus Navas i Daniel Carrico (Sevilla) oraz Igor Zubeldia i Sandro Ramirez (Real Sociedad). Z kolei W 67. minucie groźnie główkował napastnik gospodarzy Willian Jose, jednak Vaclik był na posterunku.

Sędzia doliczył cztery minuty, ale wynik nie uległ zmianie i obie ekipy podzieliły się punktami. Remis cieszy przede wszystkim gości, którzy mając tyle samo punktów, co Atletico Madryt i Deportivo Alaves awansowali na 2. miejsce w tabeli dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu.

po

Primera Division: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz