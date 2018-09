Primera Division: Trudne zadanie Realu Madryt w 6. kolejce, lider gra z CD Leganes

Trudne zadanie czeka w środowy wieczór piłkarzy Realu Madryt, wicelidera hiszpańskiej ekstraklasy. W szóstej kolejce "Królewscy" zmierzą się na wyjeździe z Sevillą, z którą nie wygrali w Andaluzji od 2 maja 2015 roku. Prowadząca Barcelona zagra z Leganes.

W ostatnich trzech sezonach Real za każdym razem przegrywał na wyjeździe z Sevillą w lidze, a jedynie w Pucharze Hiszpanii zdołał wywalczyć remis. Co więcej, w tych czterech spotkaniach stracił aż 11 goli. Na domiar złego trener "Królewskich" Julen Lopetegui poinformował we wtorek, że z powodów zdrowotnych nie będą mogli wystąpić ani obrońca Dani Carvajal, ani pomocnik Isco.

Ten drugi we wtorkowy poranek uskarżał się na bóle brzucha i okazało się, że ma zapalenie wyrostka robaczkowego. Musiał przejść operację, która zakończyła się powodzeniem, i nie zagra także w sobotnich derbach Madrytu z Atletico na Santiago Bernabeu.

- Mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie pomyślnie i szybko wróci do zdrowia. Te kadrowe braki to dla nas zła wiadomość i poszukujemy rozwiązań. Mamy pełne zaufanie do tych piłkarzy, którzy będą na boisku. Jesteśmy zmotywowani, żeby rozegrać dobre spotkanie z bardzo wymagającym rywalem - powiedział Lopetegui.

Carvajal w środę też nie zagra, ale ma szansę wrócić do pełni zdrowia przed weekendem.

- Dani ma naciągnięty mięsień i wychodzi z tego trochę wolniej niż zakładaliśmy. Będziemy go obserwować w ciągu tygodnia. Kontuzje i nieobecności są normalne w sezonie, zwłaszcza gdy gra się trzy mecze w tygodniu - podkreślił szkoleniowiec.

W miniony weekend Real wygrał z Espanyolem Barcelona 1-0, natomiast Barcelona tylko zremisowała u siebie z Gironą 2-2. Takie rozstrzygnięcia oznaczają, że faworyci mają po 13 punktów i zajmują dwa pierwsze miejsca w tabeli - "Duma Katalonii" sklasyfikowana jest wyżej dzięki lepszemu bilansowi bramek.

Real rozpocznie swoje spotkanie w Andaluzji o godzinie 22. Wtedy będzie już znał wynik meczu Leganes z Barceloną pod Madrytem, który zaplanowano na 20.

Sevilla zdobyła 11 bramek w ostatnich dwóch spotkaniach - z Levante w ekstraklasie (6-2) i ze Standardem Liege w Lidze Europejskiej (5-1). Trener Pablo Machin zdaje sobie sprawę, że na tak okazałe zwycięstwo w środę nie ma co liczyć.

- Trudno się atakuje Real, bo najpierw trzeba... odebrać mu piłkę - powiedział szkoleniowiec.

Atletico Madryt zmierzy się we wtorkowy wieczór przed własną publicznością z Huescą (godz. 22). Z kolei Valencia, która w tym sezonie nie wygrała jeszcze meczu, podejmie w środę o 22 dobrze spisującą się i zajmującą czwarte miejsce w tabeli Celtę Vigo.