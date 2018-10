Primera Division. Valverde: Messi magicznie nie ozdrowieje

Ernesto Valverde raczej wykluczył możliwość szybszego powrotu do zdrowia Lionela Messiego. Talizman FC Barcelona doznał kontuzji ręki w ostatnim ligowym meczu z Sevillą i będzie pauzować przez co najmniej trzy tygodnie. Argentyńczyk opuści m.in. mecz z Interem w Lidze Mistrzów i prestiżowe ligowe starcie z Realem Madryt.

Messi to kluczowy piłkarz Barcy, decydujący o ofensywnym obliczu mistrzów Hiszpanii. Bez pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki katalońska drużyna traci wiele na jakości. Zanim Messi zszedł z kontuzją w spotkaniu z Sevillą, zdążył mieć asystę i sam strzelił gola, dzięki czemu jego zespół prowadził 2-0. Eksperci zastanawiają się jak trener Ernesto Valverde ustawi grę drużyny bez tak istotnego zawodnika.

- Musimy znaleźć sposób na to, jak grać bez niego. Na pewno będzie go nam brakowało, ale liczymy, że w tym czasie nie przestaniemy wygrywać. Nie tylko wy (media) chcielibyście się dowiedzieć, jak spróbujemy zastąpić Leo. Trenerzy innych drużyn też się nad tym zastanawiają, a ja nie zamierzam ułatwiać im zadania - podkreślił trener Barcy przed meczem z Interem.

- Nie możemy całego zadania położyć na barkach jednej osoby, musimy to zrobić wspólnie. Messi jest jedyny w swoim rodzaju, ale myślę, że mamy zawodników, którzy mogą wypełnić lukę. On jest najlepszym piłkarzem, co mam powiedzieć? Zależymy od niego, jak od innych, ale on jest najlepszy - mówił.

Messi w wyniku pęknięcia kości promieniowej będzie pauzować prawdopodobnie przez trzy tygodnie. Valverde raczej wykluczył możliwość szybszego powrotu do zdrowia. - Lekarze mówili o trzech tygodniach, a ludzie lubią spekulować o tym, że czasem zdarza się szybciej wrócić do zdrowia. Muszę powiedzieć, że to byłoby magiczne ozdrowienie, gdyby wrócił do gry w przyszłym tygodniu, ale nie sądzę, aby tak się stało - ocenił.

