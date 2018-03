Primera Division. Zidane: W ogóle nie chciałem być trenerem

Aż dwudziestu piłkarzy Realu Madryt poleciało na zgrupowania reprezentacji. To sprawia, że trochę wolnego czasu ma szkoleniowiec „Królewskich” Zinedine Zidane. Francuz wziął udział w towarzyskim spotkaniu futsalu, po którym pokusił się o ciekawe wyznanie. - Tak naprawdę, to w ogóle nie chciałem być trenerem - powiedział Francuz.

Zdjęcie Zinedine Zidane /PA Sport

Tylko Kiko Casilla, Theo Hernandez, Fernando Llorente i Karim Benzema zostali w Madrycie. Większość składu Realu Madryt nie odpoczywa. W swoich reprezentacjach rozegra spotkania kontrolne. Trener Realu Madryt Zinedine Zidane wybrał się za to do Limoges w środkowej Francji, gdzie rozegrał towarzyski mecz futsalu.

- Gdy kończyłem karierę, to w ogóle nie przejawiałem chęci bycia trenerem. Nie chciałem się w to bawić. Moją główną myślą było, by odpocząć od piłki nożnej i porobić coś innego. Na emeryturze zdałem sobie sprawę, że ciągle potrzebuję wyzwań. Wygrała pasja i chęć ciągłego bycia na murawie. Zostałem trenerem i jestem z tego bardzo zadowolony - powiedział po spotkaniu Zidane.

- 20 lat przebywania w szatniach dało mi spore doświadczenie na samym starcie. Gdy zaczynałem, to dużo już wiedziałem. Teraz nie wyrażam siebie przez grę na boisku, ale ciągle mam wpływ na piłkę. Czuję się u siebie - mówił trener „Królewskich”.

W Limoges nie odbył się zwykły mecz towarzyski w futsalu, a spotkanie piłkarzy, którzy zdobyli mistrzostwo świata w 1998 r. Oprócz Zidane’a, na hali pojawili się m.in. Robert Pires i Laurent Blanc.

- Stajemy się coraz starsi, przybywa nam kilogramów. Tak już musi być. Dobrze jest się spotkać i powspominać stare czasy - wyznał „Zizou”.

Skib