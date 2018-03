Priorytetem Realu Madryt nie jest Neymar

Zdaniem dobrze zorientowanego w sprawie Realu dziennika "Marca", przenosiny Neymara lub środkowego napastnika do Madrytu nie są priorytetem. Główny cel transferowy na letnie okienko dla "Królewskich" jest inny.

Zdjęcie Luka Modrić /SID

Najważniejsze ma być sprowadzenie środkowego pomocnika, który swoją grą będzie przypominał Lukę Modricia. Wszyscy na Santiago Bernabeu są świadomi, że ostatnie sukcesy Realu, to w dużej mierze zasługa chorwackiego zawodnika. Chociaż urodzony w Zadarze gracz najczęściej był w cieniu wielkich gwiazd, to kierowanie grą zespołu wychodziło mu znakomicie.

Modrić trafił do stołecznego klubu w 2012 roku, przechodząc z Tottenhamu. Do tej pory rozegrał w królewskiej koszulce 245 spotkań, w których strzelił 13 goli i dorzucił do tego 36 asyst. Trzykrotnie z Realem triumfował w Lidze Mistrzów, zdobył mistrzostwo Hiszpanii, Copa del Rey i dwa Superpuchary kraju.

Choć w kadrze "Los Blancos" znajdują się Mateo Kovacić, Toni Kroos i Casemiro, to ewentualny transfer następcy Modricia nie będzie oznaczał odejścia zawodnika. 32-letni zawodnik powoli będzie jednak zbliżał się do końca kariery, a Real będzie potrzebował klasowego środkowego pomocnika. Być może kolejny zakup z ekipy "Spurs", czyli Christian Eriksen?

"Marca" nie podała konkretnych nazwisk, ale według hiszpańskich dziennikarzy to właśnie sprowadzenie długoterminowego następcy Modricia jest priorytetową sprawą dla Realu. Mimo wszystko najwięcej uwagi dziennikarze poświęcają Neymarowi i Robertowi Lewandowskiemu.