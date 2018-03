Raiola o Guardioli: Fantastyczny trener, ale zero jako człowiek

Mino Raiola, jeden z najpotężniejszych agentów w futbolu, ponownie zaatakował Pepa Guardiolę i stwierdził, że Hiszpan jest fantastycznym trenerem, ale jako człowiek to zero. Raiola nie znosi Guardioli od chwili transferu Zlatana Ibrahimovicia do FC Barcelona.

Zdjęcie Zlatan Ibrahimović i Pep Guardiola. Zdjęcie z czasów gry Szweda w FC Barcelona /Imago

Raiola przez lata reprezentował albo reprezentuje największe gwiazdy piłki nożnej jak Paula Pogbę, Romelu Lukaku czy właśnie Ibrahimovicia. Szwed w 2009 roku został zawodnikiem FC Barcelona, ale w drużynie prowadzonej wówczas przez Pepa Guardiolę długo miejsca nie zagrzał.

Ibrahimovicia szybko wypożyczono do AC Milan, a później do włoskiego klub sprzedano. Zaważyły na tym relacje z trenerem, których Raiola nie pomagał załagodzić, tylko - z tego, co mówi - starał się raczej pogorszyć.

- Pep Guardiola? Jako trener jest fantastyczny, a jako człowiek jest zerem. To klasyczny ksiądz: róbcie, co mówię, a nie to, co robię. Jeśli Manchester City wygra Ligę Mistrzów w tym sezonie, to tylko podkreśli jak dobrym jest trenerem, ale nie będzie mi się to podobać - stwierdził Raiola w rozmowie z holenderskim magazynem "Quote".

- Guardiola mówił Zlatanowi, że może do niego przyjść z każdym problemem albo pretensją, ale później on go ignorował i nie wystawiał. Nawet nie mówił do Zlatana "cześć". To samo Guardiola zrobił z Maxwellem, który jest kochanym gościem. Więc powiedziałem Zlatanowi, żeby swoje Ferrari parkował na miejscu trenera - wspominał superagent.

Ibrahimović i Maxwell przychodzili do FC Barcelona z Interu w tym samym czasie. To wtedy Guardiola zaczynał samodzielną pracę na ławce trenerskiej katalońskiej drużyny. Razem z Barcą dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, trzykrotnie zdobył mistrzostwo Hiszpanii, dwukrotnie Puchar oraz trzykrotnie Puchar Hiszpanii. Dwa razy po jego wodzą "Duma Katalonii" sięgnęła po klubowe mistrzostwo świata.



