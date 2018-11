Rayo Vallecano - FC Barcelona 2-3. Luis Suarez bohaterem

Konia z rzędem temu, kto przewidziałby przebieg wyjazdowego spotkania Barcelony z Rayo Vallecano! Barca z przedostatnim w tabeli LaLigi rywalem z Madrytu prowadziła, później przegrywała, ale ostatecznie to jej było na wierzchu i w jedenastej kolejce triumfowała 3-2. W rolę bohatera "Dumy Katalonii" znów wcielił się Luis Suarez.

Jeżeli rozgrywane w ostatnią niedzielę października El Clasico miało pokazać cały - oczywiście wyjąwszy kontuzjowanego Leo Messiego - ofensywny potencjał obecnej Barcelony, to tydzień później fani sympatyzujący z bordowo-granatową drużyną mogli zobaczyć w najlepszym wydaniu jej charakter i wolę zwycięstwa.

Piłkarzom Ernesto Valverde szybko zaczęło się na Campo de Futbol de Vallecas powodzić. Być może za szybko. Już po jedenastu minutach gry będący Suarez zwieńczył płaskie dogranie Jordiego Alby i mecz ten ułożył swojemu klubowi niczym Philippe Coutinho starcie z Realem Madryt. W rywalizacji z tym bardziej znanym przeciwnikiem ze stolicy Barca potrafiła jednak pójść za ciosem i prowadzenie podwyższyć, z tym mniej znanym trochę spoczęła na laurach. I spotkała ją za to niespodziewana kara, gdy Pozo dopadł do bezpańskiej piłki przed polem karnym i przymierzył technicznie prawą nogą. Tuż przy słupku, dla Marca-Andre ter Stegena bez szansy do interwencji.

Ataki dopingowanego przez rozśpiewaną i bardzo głośną publikę Rayo nabierały rumieńców i wprawiały w coraz większe zakłopotanie barcelońską defensywę. Jak zwykle niespecjalnie szczelną. Potwierdziło się to niecały kwadrans po zmianie stron, gdy niepilnowany Alvaro Garcia z bliska dobił uderzenie jednego z kolegów, które zatrzymało się na słupku.

Goście z Camp Nou mieli pół godziny na to, aby odmienić losy tego starcia, lecz dla wartości dramatycznych zadbali o to, aby sprawę załatwić dopiero za pięć dwunasta. Mecz wygrali między 87. a 90. minutą. Najpierw Ousmane Dembele uderzył pewnie z powietrza po odegraniu głową Gerarda Pique, a później niezawodny Suarez zamknął znakomitą krzyżową centrę Sergiego Roberto. Nie tylko przy tym zapewniając gościom trzy punkty, także potwierdzając, że powrócił do dawnej dyspozycji, a także z dziewięcioma bramkami stając się samodzielnym liderem strzelców LaLigi.

Rayo Vallecano - FC Barcelona 2-3 (1-1)

