Real - Atletico 1-1. Zidane tłumaczy, dlaczego zdjął Ronalda

Chociaż Cristiano Ronaldo strzelił gola w zakończonych remisem 1-1 niedzielnych derbach Madrytu, to nie dokończył meczu przeciwko Atletico. Po zakończeniu spotkania szkoleniowiec Realu Zinedine Zidane wytłumaczył, czemu zdjął Portugalczyka z murawy już w 64. minucie.

- Jedynym powodem takiej decyzji była chęć oszczędzenia jego sił. Przed nami jeszcze wiele spotkań i nawet on czasami potrzebuje odpoczynku. Jak widzicie w ostatnim czasie, takie podejście przynosi efekty - powiedział Zidane, który w niedzielę zdecydował się pozostawić poza wyjściowym składem Francuza Karima Benzemę i Chorwata Lukę Modrica. Obaj pojawili się na murawie w drugiej połowie.

Cristiano Ronaldo w niedzielę strzelił swojego 23. gola w bieżącym sezonie ligowym. Portugalczyk pokonał świetnie broniącego Jana Oblaka w 53. minucie, gdy precyzyjnym strzałem z woleja wykończył dośrodkowanie Garetha Bale'a.

- Cristiano to Cristiano, przez całą swoją karierę jest wybitnym piłkarzem, który potrafi zdobywać po 50 bramek w sezonie. Oczywiście lepiej mieć go w grze, ale inni nasi piłkarze też potrafią zdobywać bramki, co zresztą pokazywali w ostatnim czasie - dodał francuski szkoleniowiec "Królewskich".

Drużynę Realu Madryt już w najbliższą środę czeka rewanżowe spotkanie ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko Juventusowi. Hiszpański zespół do rewanżu na własnym stadionie przystąpi aż z trzybramkową zaliczką z pierwszego, wygranego w Turynie 3-0 spotkania.

