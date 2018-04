Real - Atletico w Primera Division. Trwają derby Madrytu

Real podejmuje Atletico w derbach Madrytu rozgrywanych w ramach 31. kolejki Primera Division. Śledź przebieg szlagierowego spotkania z Interią!

Zdjęcie Cristiano Ronaldo, as Realu Madryt /AFP

Real nie ma już większych szans na obronienie tytułu mistrzowskiego, ale "Królewskim" zależy, by zachować status najlepszej stołecznej ekipy.

- Teraz naszym celem jest zajęcie drugiego miejsca i coraz bardziej się do tego zbliżamy - ocenił trener Realu Zinedine Zidane.

W 10. minucie doskonałą okazję miał Cristiano Ronaldo. Z rzutu rożnego dośrodkował Toni Kroos. Gareth Bale zgrał piłkę głową, a zamykający akcję CR7 wślizgiem próbował skierować piłkę do bramki. Pewnie by się to udało, ale znakomicie na linii spisał się Jan Oblak, który uchronił swój zespół przed stratą gola.

Chwilę później doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Kroos padł w polu karnym po interwencji Juanfrana. Sędzia Javier Estrada Fernandez nie dopatrzył się przewinienia. Następnie Marco Asensio "obił" poprzeczkę bramki Atletico.

As "Królewskich" dał o sobie znać w 20. minucie. Cristiano Ronaldo huknął z dystansu. Jednak znów górą był Oblak. Bramkarz Atletico końcami palców przeniósł piłkę nad poprzeczką.

31. kolejka:

Real Madryt - Atletico Madryt 0-0 - trwa 1. połowa