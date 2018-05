Real Betis - Sevilla FC 2-2. Goście zagrają w europejskich pucharach

Real Betis zremisował u siebie z Sevillą FC 2-2 (1-0) w derbowym meczu przedostatniej kolejki La Liga. Wobec porażki Getafe z Atletico Madryt 0-1 Sevilla jest już pewna siódmego miejsca, gwarantującego udział w kwalifikacjach Ligi Europy.

Nieczęsto zdarza się, by Betis wyprzedzał lokalnego rywala w lidze, ale tak właśnie jest w obecnym sezonie. Co prawda sobotni podział punktów sprawił, że na piątym miejscu znalazł się Villarreal (po wyjazdowej wygranej 4-2 z Deportivo La Coruna), ale utrata szóstej lokaty ekipie z Estadio Benito Villamarin już nie grozi.

To właśnie piłkarze Betisu lepiej rozpoczęli mecz, bo od zdecydowanych ataków. Już w 5. minucie Joaquin dośrodkował w pole karne, a Marc Bartra strzałem głową dał im prowadzenie. Wówczas kontrolę przejęła Sevilla, ale przewaga na niewiele się zdała, a Pedro Lopez nie był niepokojony.

To co nie udało się przed przerwą, udało się dwukrotnie w drugich 45 minutach. W 57. minucie wielkim sprytem w polu karnym gospodarzy popisał się Wissam Ben Yedder i z bliska wpakował piłkę do siatki. W 79. minucie w „szesnastce” Betisu podanie Ben Yeddera na drugiego gola dla Sevilli zamienił z kolei Simon Kjaer.

"Los Verdiblancos" zdołali jednak doprowadzić do remisu. Świetną orientacją, wyczuciem i sprawnością popisał się w 81. minucie Loren Moron, dobijając z pola bramkowego swój wcześniejszy strzał, praktycznie już leżąc na murawie. Był to gol na wagę Ligi Europy.

Sobotnie derby mogło się podobać. Nie brakowało w nim dramaturgii, intensywności i huśtawki nastrojów. Niemal 56 tys. fanów obu klubów po końcowym gwizdku nie miało powodów do narzekań.

Po wygranej 1-0 na wyjeździe z Getafe pewne wicemistrzostwa jest z kolei Atletico Madryt. Jeśli o 20:45 Real Madryt zremisuje u siebie z Celtą Vigo, będzie pewny trzeciego miejsca. Jeśli przegra, wciąż może obawiać się Valencii, która w sobotę wygrała na wyjeździe 1-0 z Gironą.

