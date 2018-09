Real bez Marcelo i Isco, ale z Carvajalem i Viniciusem na Atletico

Trener Julen Lopetegui nie będzie mógł skorzystać z brazylijskiego obrońcy Marcelo oraz pomocnika Isco Alarcona, których z sobotniego meczu derbowego z Atletico wykluczyły problemy zdrowotne.

Marcelo nie zdążył wyleczyć urazu mięśnia odniesionego w przegranym w środę 0-3 spotkaniu z Sevillą na wyjeździe. Natomiast Isco musiał przejść pilnie operację wyrostka robaczkowego i jeszcze przechodzi rekonwalescencję.

"Badani przeprowadzone dziś przez sztab medyczny Realu Madryt zdiagnozowały u Marcelo uraz mięśniowy w prawej łydce" - "Królewscy" poinformowali w komunikacie.

Real Madryt nie ma typowego lewego obrońcy na zastępstwo dla Brazylijczyka, od chwili wypożyczenia Theo Hernandeza do Realu Sociedad. Jest szansa, że lukę tę wypełni Nacho Fernandez, który w środowym meczu z Sevillą grał jako prawy obrońca.

Do składu po kontuzji wrócił Dani Carvajal, ale wypadł Alvaro Odriozola. Lopetegui włączył także do kadry meczowej na prestiżowy mecz Viniciusa Juniora. 18-letni talent z Brazylii jak na razie jeszcze nie zadebiutował w pierwszej drużynie Realu. Będzie to dla niego dopiero czwarty mecz na ławce rezerwowych we wszystkich rozgrywkach.

kip