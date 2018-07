Real. Jorge Mendes przedstawił ofertę Juventusu za CR7

Hiszpańskie media informują, że agent Cristiana Ronalda, Jorge Mendes, oficjalnie przedstawił ofertę Juventusu za Portugalczyka. Teraz decyzja należy do prezydenta Realu Madryt Florentina Pereza.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wielki rozwód w Madrycie. Cristiano Ronaldo odejdzie? Eurosport

Perez zawarł z Mendesem dżentelmeńską umowę, że Ronaldo będzie mógł odejść za 100 milionów euro, jeśli kupujący klub nie jest uznawany za wielkiego rywala Realu Madryt przede wszystkim na rynku transferowym. Za takie uchodzą m.in. Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester City oraz Barcelona. Jednak Peraz nie wspomniał nic o Juventusie, dlatego Włosi za sprawą Mendesa wkroczyli do akcji.

Reklama

Jak informują hiszpańskie media w poniedziałek portugalski agent oficjalnie przedstawił ofertę "Juve" za Ronalda. Teraz ruch jest po stronie Pereza, który we wtorek ma się spotkać z pozostałymi członkami zarządu i podjąć ostateczną decyzję. Wiadomo, że zawodnik chce grać w Turynie i rozmawiał już ze szkoleniowcem "Starej Damy" Massimilianem Allegrim.

Niewykluczone, że wszystko jest uzależnione przede wszystkim od zachowania Ronalda. Perez domaga się, by zawodnik publicznie zakomunikował, że odchodzi z własnej woli i klub w żaden sposób nie przyczynił się do jego decyzji. W ten sposób prezydent "Królewskich" chce uniknąć gniewu ze strony kibiców, którzy mają podstawy, by sądzić, że prywatne relacje między wspomnianą dwójką doprowadziły do transferu.

Juventus jest gotowy zaproponować Ronaldo czteroletni kontrakt opiewający na 30 milionów euro za sezon. Zdecydowaną większość pieniędzy na pensję przeznaczy koncern Fiata.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo / Eurosport

po