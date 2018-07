Real. Koszulki Ronalda w barwach Juventusu już produkowane?

Minęły zaledwie trzy dni odkąd w mediach pojawiły się informacje dotyczące sensacyjnego transferu Cristiana Ronalda z Realu Madryt do Juventusu Turyn, a już pojawiły się kolejne doniesienia, które niemal potwierdzają transakcję. Zdaniem serwisu Romanews firma Adidas już rozpoczęła produkcję koszulek z nazwiskiem piłkarza i nieodłącznym numerem 7 w barwach "Starej Damy".

Coraz więcej wskazuje na to, że Cristiano Ronaldo oraz jego agent Jorge Mendes nie dojdą do porozumienia z prezesem Realu Madryt Florentino Perezem w sprawie nowego kontraktu. Przedstawiciel Portugalczyka pokłócił się z Perezem i chce przeforsować transfer swojego klienta do Juventusu. Przez wiele lat relacje Mendesa z zarządem "Starej Damy" nie były najlepsze, ale wszystko zmieniło się, gdy doprowadził do transakcji prawego obrońcy Joao Cancelo.

Jak wiadomo "Królewscy" zgodzili się obniżyć kwotę odstępnego wpisaną w kontrakt Ronaldo do – w zależności od źródła – 100-120 milionów euro. Włodarze Juventusu doszli do wniosku, że lepiej kupić ostatniego zdobywcę "Złotej Piłki" zamiast wydawać podobne lub większe pieniądze na Sergeja Milinkovicia-Savicia z Lazio. Co więcej, zdaniem włoskich mediów transfer jest już niemal przesądzony. Serwis Romanews twierdzi, że firma Adidas rozpoczęła już produkcję koszulek z nazwiskiem Ronaldo i numerem 7 w barwach "Starej Damy".

Przez moment zastanawiano się, jakim cudem Juventus zdoła sprostać wymaganiom finansowym piłkarza, który ponoć chce zarabiać około 30 milionów euro za sezon. Jednak pomocną dłoń chcą wyciągnąć sponsorzy klubu, którzy zdają sobie sprawę, że obecność takiej gwiazdy w składzie gwarantuje ogromne zainteresowanie i co za tym idzie – zyski. Zresztą efekt jest już widoczny – akcje Juventusu na giełdzie poszły do góry w ciągu ostatnich 24 godzin, a Twitter szaleje.

