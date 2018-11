Real Madryt. Achraf Hakimi: Solari zasługuje na szansę

Obrońca Achraf Hakimi zna bardzo dobrze tymczasowego szkoleniowca Realu Madryt Santiago Solariego ze współpracy w drużynie rezerw "Królewskich". Wypożyczony do Borussii Dortmund piłkarza uważa, że trener powinien dostać szansę dłuższego popracowania z pierwszym zespołem.

Solari, który przed laty występował w stołecznym klubie, przejął pierwszą drużynę Realu Madryt, gdy po porażce z FC Barcelona 1-5 w El Clasico zwolniono Julena Lopeteguiego. 42-letni Argentyńczyk prowadził jak na razie zespół w dwóch spotkaniach i odniósł dwa zwycięstwa.

Achraf Hakimi, defensor reprezentacji Maroka, który wywodzi się ze szkółki Realu, a w tym sezonie przebywa na wypożyczeniu w Borussii Dortmund, zna bardzo dobrze Solariego z czasów gry w drużynie rezerw Realu - Castilli.

- Znam go bardzo dobrze. Cieszę się, że otrzymał tę propozycję - stwierdził młody obrońca w rozmowie z "Marcą".

- Myślę, że on spełnia wszystkie kryteria, by prowadzić pierwszą drużynę Realu Madryt i jestem pewien, że jeśli będzie mógł zostać na stałe, to udowodni, że była to właściwa decyzja - powiedział.

- Jest popularny i potrafi pobudzić do życia drużynę, która tego potrzebuje. Julen Lopetegui? Jestem zaskoczony ilością czasu, jaką otrzymał. Moim zdaniem wszyscy piłkarze w niego wierzyli - ocenił.

Hakimi dokonał niezłego wyboru z wypożyczeniem na Signal Iduna Park. Borussia Dortmund spisuje się znakomicie od początku sezonu i prowadzi w tabeli Bundesligi. 20-latek wystąpił w sześciu z dziesięciu ligowych meczów i strzelił jednego gola.

- Myślę, że jak na razie wszystko idzie bardzo dobrze. To wielkie wyzwanie dla mnie, ale cieszę się, że wybrałem tę szansę. Carvajal i Mayoral (którzy grali w Niemczech) pomogli mi zdecydować się na ten wybór - zdradził Hakimi, który wystąpił w trzech spotkaniach marokańskiej kadry na mistrzostwach świata w Rosji.

We wtorek obrońca zagrał w przegranym 0-2 meczu z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. W najbliższej kolejce BVB podejmuje Bayern Monachium w hicie Bundesligi.



