Real Madryt - Atletico Madryt 0-0. Simeone poirytowany na brak karnego w derbach

Trener Atletico Madryt Diego Simeone dał do zrozumienia po bezbramkowych derbach stolicy Hiszpanii przeciwko Realowi, że jego zespołowi należał się rzut karny, gdy piłkę ręką zagrał defensywny pomocnik gospodarzy Brazylijczyk Casemiro.

- I co chcecie, żebym wam powiedział? - zapytał Argentyńczyk na pomeczowej konferencji prasowej. - Jest ich czterech od VAR-u na górze i czterech na dole. Mogą popełniać błędy i wszyscy się pomylili - zaznaczył.

- Myślę, że nie zatrzymali gry, bo widzieli to podczas meczu i (wiedzieli) że jest to dyskusyjne. W poprzednim sezonie to samo stało się z Umtitim, jak graliśmy z Barceloną. Stwierdzili, że to niecelowe. I co mam powiedzieć? Piłka leciała w kierunku bramki - mówił poirytowany Simeone.

Do sytuacji doszło w 31. minucie meczu na Santiago Bernabeu, gdy piłka dośrodkowana przez Koke trafiła Casemiro w rękę. Sędziowie mogą korzystać z wideoweryfikacji od tego sezonu Primera Division, ale w tym przypadku decyzji o tym nie podjęto.

Odejście Cristiana Ronalda z Realu Madryt i niezłe zakupy w letnim oknie transferowym w Atletico, mogło sugerować, że "Los Colchoneros" dysponują tym razem mocniejszym składem od "Królewskich", ale ponownie Simeone nie chciał wdawać się w tego typu rozmowę.

- Nie porównujemy się z Realem czy Barceloną - powtórzył swoje słowa sprzed meczu. - Porównujemy siebie z najlepszymi drużynami Atletico w historii, a którą ta drużyna może się stać. Pierwsza połowa pozostawiła spory niedosyt, patrząc na to jak zagraliśmy, ale po przebiegu drugiej uważam, że remis jest sprawiedliwym wynikiem - podsumował.



