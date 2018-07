Real Madryt. Bukmacherzy zawiesili zakłady dotyczące transferu Ronalda

Ten transfer musi dojść do skutku. Przynajmniej tak twierdzą włoscy bukmacherzy, którzy właśnie zawiesili zakłady dotyczące przenosin Cristiana Ronalda z Realu Madryt do Juventusu. Tymczasem włodarze włoskiego giganta nie zamierzają naciskać na piłkarza i ”Los Blancos”, bo chcą, by obie strony spokojnie doszły do porozumienia.

Zaledwie kilka dni temu media obiegła wiadomość dotycząca transferu Cristiana Ronalda do Juventusu, a już dziś można stwierdzić, że Portugalczyk jest przynajmniej jedną nogą w Turynie. Przekonani o jego przenosinach na Allianz Stadium są z pewnością bukmacherzy. I to do tego stopnia, że wszystkie zakłady mające związek z przejściem piłkarza do Juventusu zostały zawieszone.

Jak twierdzi ”Corriere dello Sport” to niecodzienna sytuacja, bo oficjalnie nie doszło jeszcze do rozmów między klubami, a do walki o piłkarza nadal może się włączyć m.in. Manchester United lub Paris Saint-Germain. W zasadzie pewne jest tylko jedno – jego czas na Santiago Bernabeu dobiegł końca.

Tymczasem w Turynie nie mają zamiaru denerwować prezydenta ”Królewskich” Floretino Pereza i chcą, by zawodnik najpierw porozumiał się z klubem w kwestii odejścia i wszelkich warunków, które przy tej okazji muszą zostać spełnione. Jednak łatwo nie będzie.

Perez chce, by Ronaldo publicznie wyznał, że domaga się transferu i nie został do niego zmuszony przez klub. Na tym nie koniec. Według dziennika ”Marca” Real Madryt nalega, by piłkarz podpisał specjalną klauzulę i nigdy nie podawał publicznie swojej wersji wydarzeń. Wątpliwe, żeby 33-latek przystał na takie warunki.

Agent Ronalda Jorge Mendes pracuje w pocie czoła, by obie strony doszły do porozumienia. Niewykluczone, że Ronaldo zakomunikuje o swojej chęci gry w barwach Juventusu, ale uczyni to przy pomocy mediów społecznościowych. Transfer powinien się zamknąć w 100 milionach euro.



