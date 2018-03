Real Madryt chce się pozbyć Garetha Bale'a

Real Madryt zapłacił za niego grubo ponad 100 mln euro, a teraz chce się go pozbyć! Zdaniem dobrze poinformowanego dziennikarza Sky Sports na rynku hiszpańskim - Guillema Balague, "Królewscy" chcą latem sprzedać Garetha Bale’a. W planach Walijczyka jest powrót do Premier League.

Przyszłość Garetha Bale’a na Santiago Bernabeu jest tematem debaty od momentu, gdy te nie może zapewnić sobie regularnych występów pod wodzą Zinedine’a Zidane’a. Po pięcioletnim pobycie w stolicy Hiszpanii coraz częściej mówi się o zainteresowaniu walijskim skrzydłowym ze strony Manchesteru United lub powrocie do Tottenhamu.

Zdaniem dziennikarza Sky Sports Guillema Balague powrót do „Spurs” jest raczej wątpliwy, ale mając na uwadze, że Real chce się go pozbyć, to powrót do Anglii wchodzi w grę. - Jestem pewny, że Real chce sprzedać Garetha Bale’a. W przeciwieństwie do niego, bo on chce zostać. Oczywiście ktoś musi go kupić. Nie wydaje mi się, że zrobi to Tottenham, to nie ma sensu. Chcieliby go pozyskać, ale jest za drogi. Inaczej jest w przypadku innych klubów z większymi finansowymi możliwościami - stwierdził Balague.

- Wystarczy porównać transferowe wydatki Spurs z największymi w Premier League, by przekonać się, że nie mają pieniędzy na zakup Bale’a - dodał hiszpański dziennikarz.

Wśród potencjalnych nabywców Bale’a wymienia się też Bayern Monachium, a w transakcję mógłby zostać włączony Robert Lewandowski. Problemem może być znana od lat strategia bawarskiego klubu, który nie wydaje majątku na transfery. - Przenosiny do Bayernu mają sens, a Bale nie rozważając możliwości byłby nierozważny. Chociaż mogą sprzedać Roberta Lewandowskiego, to z reguły nie wydają dużo. Dlatego, według mnie bardziej prawdopodobne, że Gareth wróci do Premier League - zakończył.

