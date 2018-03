Real Madryt. Cristiano Ronaldo jest jak wino

Na początku obecnego sezonu włodarze Realu Madryt mieli nie lada ból głowy. Władze klubu mogły domniemywać, że Cristiano Ronaldo obniży loty. Tak się jednak nie stało, a Portugalczyk nie dość, że wrócił do formy, to nadal przeczy swojemu wiekowi i bije kolejne rekordy.

W wieku 33 lat i 41 dni były gwiazdor „Czerwonych Diabłów” wciąż zdobywa decydujące bramki na najwyższym poziomie. Ostatnio pomógł obrońcom tytułu Ligi Mistrzów wyeliminować Paris Saint-Germain w 1/8 finału. Cristiano Ronaldo przeciwko PSG strzelił dla Realu 3 gole w dwumeczu.

Sportowcy kończący 30 lat często osiadają na laurach, a ich wiek odgrywa znaczącą rolę w przygotowaniu kondycyjnym. Ronaldo zdaje się przeczyć tej zasadzie. Od momentu, gdy skończył 30 lat zdołał zdobyć 151 bramek we wszystkich rozgrywkach. Portugalczyk nie zwalnia tempa, a co więcej, staje się skuteczniejszy, częściowo dzięki zmianie stylu gry.

Ze względu na powolny start rozgrywek CR7 nie ma szans na tytuł Pichichi, ale jest liderem klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. Wniosek, jaki można wysnuć jest taki, że reprezentanta Portugalii nie można porównać z większością piłkarzy, bo wiek wydaje się nie mieć dla niego znaczenia.

W przeszłości Ronaldo podkreślał, że chciałby występować w barwach „Los Blancos” mając 40 lat, a mówiąc to, nie miał tylu lat i tylu strzelonych goli. W wieku 17 lat wskoczył do składu Manchesteru United i pięciokrotnie trafił do bramki rywali. Mając 18-21 lat potrafił strzelić 22 gole, by następnie dorzucić 84 gole między 21. a 24. rokiem. Ten dorobek sprawił, że w 2009 r. stał się najdroższym piłkarzem świata, gdy Real kupił go za 94 mln euro.

W ciągu kolejnych 3 lat urodzony na Maderze gwiazdor strzelił 134 gole we wszystkich rozgrywkach. Później się poprawił, trafiając 167 razy. W obecnym trzyletnim okresie zdobył 138 bramek. W 8 ostatnich spotkaniach LaLiga, nazywany przez Zidane’a graczem z innej galaktyki, strzelił 14 goli.

Choć obrona mistrzowskiego wydaje się nierealna, inaczej jest w Lidze Mistrzów, która pozostaje celem dla Ronaldo i kolegów. Wychowanek Sportingu Lizbona kontynuuje bicie rekordów. W każdym z ostatnich 8 meczów Champions League strzelał gola.

Co najważniejsze, nie są to osiągnięcia piłkarza, który zakończył karierę.

