Real Madryt. Cristiano Ronaldo odrzucił gigantyczną ofertę z Chin

Wszystko wskazuje na to, że Cristiano Ronaldo nie zostanie na kolejny sezon w Realu Madryt. Piłkarz ma być zmobilizowany, by przejść do Juventusu Turyn na tyle, że odrzucił bajeczną ofertę z Chin.

Hiszpańska "Marca" dotarła do informacji, według których Ronaldo miał dostać ofertę dwuletniego kontraktu z zarobkami w wysokości 100 mln euro za sezon. CR7 nie jest jednak zainteresowany przenosinami do ligi chińskiej.

Siła pieniądza w lidze chińskiej jest ogromna - w ostatnich latach gigantycznymi kontraktami skuszeni zostali m.in. tacy zawodnicy jak Carlos Tevez, Hulk, Oscar, Yannick Carrasco, czy Javier Mascherano.

Gazeta uważa, że Ronaldo kieruje się przede wszystkim aspektem sportowym. Wyjazd do Chin uniemożliwiłby mu rywalizację na najwyższym światowym poziomie, a także szósty triumf w Lidze Mistrzów, czy walkę o kolejną Złotą Piłkę.

To właśnie ta perspektywa ma być kluczowa w wyborze "Starej Damy", choć Juventus oferuje Ronaldo nieporównywalnie mniejsze zarobki - około 30 mln euro za sezon.

