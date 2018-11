Real Madryt. Dani Carvajal: Lopetegui to najlepszy trener z jakim pracowałem

Obrońca Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii Dani Carvajal oświadczył, że zwolniony w minionym tygodniu z funkcji trenera "Królewskich" Julen Lopetegui jest najlepszym szkoleniowcem, z którym miał okazję w swojej karierze pracować.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cristiano Ronaldo wyjaśnił, dlaczego opuścił Real. Wideo Eurosport

Praca Lopeteguiego na Santiago Bernabeu potrwała zaledwie niecałe pięć miesięcy. Bezpośrednią przyczyną zwolnienia go była klęska 1-5 w meczu przeciwko Barcelonie, ale również w innych spotkaniach "Królewscy" rozczarowywali. W efekcie, w momencie rozstania się z tym szkoleniowcem, zespół Realu znajdował się dopiero na dziewiątej pozycji w ligowej tabeli.

Reklama

Dla 52-letniego szkoleniowca był to już drugi poważny cios w ostatnich miesiącach. W czerwcu, na kilkadziesiąt godzin przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Rosji, został on bowiem zwolniony z funkcji trenera reprezentacji Hiszpanii... po tym, gdy zgodził się zastąpić Zinedine'a Zidane'a na ławce trenerskiej Realu.

W zespole "Królewskich" nie brakuje jednak piłkarzy, którzy mają o Lopeteguim bardzo dobre zdanie.

- Dla mnie jest on najlepszym trenerem, z którym miałem okazję pracować. Niestety zabrakło mu dozy szczęścia niezbędnej do dalszej pracy z nami. To, jak postrzega piłkę nożną i jak prowadzi grupę piłkarzy jest czymś, z czym głęboko się utożsamiam - powiedział kontuzjowany obecnie obrońca Realu i reprezentacji Hiszpanii Dani Carvajal.

- Mówiłem już tak przed jego przyjściem do Realu i będę nadal tak twierdził. Przynajmniej do momentu, w którym poznam trenera, który swoją pracą zmieni moją opinię - dodał Carvajal, który w 2016, 2017 i 2018 roku wygrywał Ligę Mistrzów z Realem Madryt prowadzonym wtedy przez Zinedine'a Zidane'a.

W najbliższą środę, w ramach czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów, "Królewscy" zagrają na wyjeździe z Viktorią Pilzno.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Primera Division

Zdjęcie Julen Lopetegui już nie prowadzi Realu Madryt / Getty Images

Wojciech Malinowski