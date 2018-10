Real Madryt. Guti: Widzę, jak wygląda sytuacja w Realu

Jose Maria Gutierrez, znany lepiej jako Guti, latem opuścił akademię Realu Madryt i został asystentem trenera w Besiktasie. Teraz były pomocnik „Królewskich” wypowiedział się na temat sytuacji w macierzystym klubie i o swojej przyszłości.

Były zawodnik "Los Blancos", z którymi aż trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów i pięciokrotnie La Liga, wziął udział w kursie trenerskim organizowanym przez UEFA w Las Rozas. Oprócz Gutiego w szkoleniu uczestniczyło 400 menedżerów.

- Mam nadzieję, że osiągnę to, co sobie założyłem. Opuściłem akademię Realu Madryt i przeniosłem się do Turcji właśnie dlatego, aby się rozwijać - stwierdził Guti, który nie ukrywa, że jego głównym celem jest samodzielne prowadzenie zespołu.

- Nie ma pośpiechu, na razie jestem zadowolony ze swojej pozycji, a jak wszyscy wiemy, w futbolu nigdy nic nie wiadomo. Na tę chwilę powiem, że zostaję w Stambule i to jest priorytet, chcę dalej się rozwijać, by objąć klub tak szybko, jak się da - dodał 41-letni trener.

Nie mogło zabraknąć opinii na temat aktualnego menedżera Realu, Julena Lopeteguiego, który znalazł się na cenzurowanym. - Wszyscy muszą zachować spokój, bo to świetny specjalista, co udowodnił prowadząc reprezentację Hiszpanii i zrobi to samo na Santiago Bernabeu - ocenił Guti.

- Oczywiście, że widzę, jak wygląda sytuacja w Realu, ale nie będę ukrywał, że nie mam zbyt wiele czasu, aby śledzić dokładnie, co dzieje się w klubie z Madrytu - zakończył.

Po porażce z Alaves pozycja Lopeteguiego znacznie się osłabiła, a w mediach ruszyła karuzela z ewentualnymi jego następcami.

