Real Madryt. Isco odejdzie? Zidane stawia weto

Od początku obecnego sezonu hiszpańskie media rozpisują się na temat przyszłości Isco. Nie brakuje głosów, że Hiszpan nie jest do końca zadowolony ze swojej pozycji w Realu Madryt i poważnie rozważa odejście. Jednak zdaniem szkoleniowca ”Królewskich” Zinedine’a Zidane’a taki scenariusz jest nierealny.

W ostatnim spotkaniu reprezentacji Hiszpanii z Argentyną (6-1) Isco błyszczał – był najlepszy na murawie i strzelił trzy gole. Po meczu piłkarz przyznał, że zagrał tak dobrze, bo czuje większe zaufanie ze strony sztabu szkoleniowego niż w Realu Madryt. Tym samym pojawiły się kolejne plotki mówiące o odejściu zawodnika w letnim oknie transferowym.

Jednak trener ”Los Blancos” Zinedine Zidane nie widzi żadnego problemu i jego zdaniem piłkarz zostanie na Santiago Bernabeu na kolejny sezon. To o tyle ciekawe, że Francuz często wpuszczał Hiszpana z ławki i wydawało się, że zgodzi się na jego odejście.

- Isco jest piłkarzem Realu Madryt i nigdzie się nie wybiera. Jego komentarze mnie nie niepokoją, mamy dobre i szczere relacje. Zawsze mówi, co leży mu na wątrobie. To nie jest problem, musimy razem pracować, by wydobyć z niego to, co najlepsze – powiedział ”Zizou”.

- Media zawsze wyrywają słowa z kontekstu, a następnie piszą teksty, ale wiemy, jaka jest sytuacja i nie ma powodów do obaw – podkreślił.

Isco nie zagra w najbliższym meczu ligowym z Las Palmas. Szkoleniowiec wytłumaczył, że piłkarz nie jest gotowy do gry w 100 procentach i podobnie jak Sergio Ramosa zabraknie go w kadrze.

W obecnym sezonie Isco wystąpił w 40 meczach, w których strzelił 7 goli i zanotował 7 asyst. Średnio spędzał na murawie 61 minut.

