Real Madryt. Kane i Lewandowski na liście życzeń. Kogo powinni wybrać?

Harry Kane i Robert Lewandowski są na liście życzeń Realu Madryt, twierdzi Ramon Calderon, były prezes "Królewskich".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hannover 96 - Bayern Monachium 0-3. Skrót meczu. Wideo © 2018 Associated Press

Kane ma kontrakt ważny z Tottenhamem do 2022 roku, a Lewandowski jest związany z Bayernem o rok krócej.

Reklama

"Kane jest celem Realu Madryt, nie mam co do tego wątpliwości" - powiedział Calderon, cytowany przez "The Sun".

"Jeśli chcą piłkarza na następne sześć, siedem lat, powinni pozyskać Kane'a, ale Daniel Levy (prezes Tottenhamu - przyp. red.) zażąda za niego pewnie fortunę" - dodał.

"Z tego co wiem, Tottenham nie zamierza jednak sprzedać Kane'a, ale podobnie jest w przypadku Lewandowskiego i Bayernu. Karl-Heinz Rummenigge (prezes Bayernu - przyp. red.), powiedział przecież, że może się założyć, iż Lewandowski zostanie w Monachium na kolejny sezon, ale słyszeliśmy to już wiele razy, a z mojego doświadczenia wiem, że to zawodnik podejmuje ostateczną decyzję" - stwierdził Calderon.

24-letni Kane to dwukrotny król strzelców Premier League, który w tym sezonie strzelił już 26 goli w lidze i ustępuje tylko niesamowitemu Mohamedowi Salahowi z Liverpoolu (31 bramek).

"Każdy zespół chciałby pozyskać Kane'a. Po pierwsze, sam piłkarz musi jednak chcieć odejść i jego klub musi pozwolić mu na to. W przypadku Tottenhamu będzie to trudne, bo to bogaty klub, a poza tym będą mieli nowy stadion, więc ciężko będzie pozyskać tego napastnika" - przyznał Calderon w rozmowie ze Sky Sports.

Natomiast 29-letni Lewandowski od kilku sezonów utrzymuje się w wysokiej formie. W obecnym strzelił już 44 gole w 47 meczach zarówno dla Bayernu, jak i reprezentacji Polski i jest już praktycznie pewny korony króla strzelców Bundesligi (trzeciej w karierze).

Stefan Effenberg, były pomocnik Bayernu uważa, że "Lewy" powinien mieć możliwość zmiany klubu, jeśli sobie tego życzy.

"Jeśli Robert powie, że chce odejść, klub powinien mu to umożliwić" - stwierdził na łamach "Asa".

"On chce wygrać Ligę Mistrzów, a w Bayernie ma na to wszelkie szanse" - dodał.

Pawo



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Primera Division