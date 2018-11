Real Madryt kusi młody talent Manchesteru City, Brahima Diaza

Real Madryt musi "wymyślić się" na nowo po odejściu Cristiana Ronalda. Portugalczyk przez dziewięć sezonów decydował o obliczu zespołu "Królewskich", a po jego odejściu do Juventusu zespół jeszcze się nie pozbierał. Real prawdopodobnie ruszy na zakupy w letnim oknie transferowym. Jednym z celów jest perspektywiczny Brahim Diaz z Manchesteru City.

19-letni Brahim Diaz oczywiście nie będzie bezpośrednim następcą Ronalda, bo to jeszcze niedoświadczony piłkarz, ale taki, który ma papiery na granie. Młody Hiszpan przeszedł do Manchesteru City w 2013 roku z akademii Malagi.

W bieżących rozgrywkach Diaz nie łapie się do kadry meczowej w drużynie Pepa Guardioli na spotkania Premier League, podczas gdy w poprzednim sezonie powoli do niej wchodził i zaliczył pięć krótkich występów, a łącznie we wszystkich rozgrywkach było ich dziesięć.

W tym sezonie Diaz miał jak na razie trzy epizody - w spotkaniu o Tarczę Wspólnoty i w Pucharze Ligi. Ostatnim jego meczem było starcie z Fulham w miniony wtorek, w którym nastolatek ustrzelił dublet, a City wygrało 2-0 i awansowało do kolejnej rundy Pucharu Ligi. Trener Guardiola zasugerował po meczu, że przyszłość Diaza w klubie nie jest pewna.

- Brahim wie, czego oczekujemy od wszystkich naszych młodych zawodników. Chcemy ich chronić i im pomagać. Chcemy, żeby z nami został, ale to nie zależy od nas, ale od agenta, samego piłkarza i jego rodziny - ocenił szkoleniowiec mistrzów Anglii. We wrześniu hiszpański dziennik "AS" pisał o tym, że Diazem zainteresowany jest Real Madryt.

- Moim celem jest jak najwięcej minut na boisku. Im więcej grasz, tym lepszy się stajesz - mówił młody piłkarz w rozmowie z "El Mundo Deportivo".

kip