Real Madryt. Media: Solari może pozostać trenerem do końca sezonu

Opcja zastępcza i chwilowa, jaką miał być Santiago Solari na ławce trenerskiej Realu Madryt, powoli staje się o wiele poważniejsza. Po tym, jak "Królewscy" rozbili w środę Viktorię Pilzno 5-0 w Lidze Mistrzów, hiszpańskie media zaczęły plotkować, że Argentyńczyk zostanie na Santiago Bernabeu do końca sezonu. Takiego obrotu spraw domaga się już otwarcie coraz spokojniejsza madrycka szatnia.

Po lekcji futbolu, jaką obrońcy trofeum dali rywalom z Czech, notowania Solariego u Florentino Pereza podskoczyły o kolejnych kilkanaście punktów procentowych. "El Confidencial" poinformował jeszcze środowego wieczoru, że atmosfera w klubie po zwolnieniu Julena Lopeteguiego znacząco się oczyściła, a mający w tym spory udział obecny trener, wciąż pełniący swoją funkcję tymczasowo, o posadę może być spokojny przynajmniej do końca sezonu.

"Santiago wykonuje pracę dobrą i docenianą przez przełożonych nie tylko pod względem mentalnym, ale też taktycznym. Władzom Realu bardzo podoba się, że drużyna wreszcie zaczęła grać szybko, składnie i kombinacyjnie, a nie powolnie i jałowo, tak jak za Lopeteguiego" - mogliśmy przeczytać na łamach hiszpańskiej gazety.

Prasa na razie jedynie rokuje, zaś niektórzy piłkarze trzynastokrotnych zdobywców Pucharu Europy o całej sprawie mówią wprost. Jak choćby odrodzony Karim Benzema, który w Pilźnie dwiema bramkami choć na trochę zamknął usta krytykom.

- Co roku jest to samo. Co roku jestem rugany za moją grę, choć cały czas staram się wnieść ją na wyższy poziom. Czasami ludzie poza boiskiem nie rozumieją tego, co dzieje się na nim. Ja chcę pomóc kolegom i daję całego siebie drużynie. Obecny trener miałby z nami pozostać do końca sezonu? Oczywiście, czemu nie. Dobrze nam z nim - francuski snajper sugerował w pomeczowych wywiadach.

Trudno się dziwić rosnącej z meczu na mecz pozycji Solariego. Od kiedy objął "Los Blancos", ci wygrali trzy kolejne mecze, zdobyli jedenaście bramek, nie stracili ani jednej.