Real Madryt. Mendes obłowi się na transferze Ronalda

Pieniądze jakie otrzymują piłkarscy agenci mogą szokować. Dwa lata temu Mino Raiola otrzymał minimum 27 milionów euro z tytułu transferu Paula Pogby, który zamienił Juventus na Manchester United, a teraz na podobną kwotę może liczyć agent Cristana Ronalda Jorge Mendes. Nic dziwnego, że Portugalczyk chce czym prędzej sfinalizować transakcję z udziałem gwiazdy Realu Madryt.

27 milionów euro dla Mino Raioli to rekordowa kwota, która padła łupem piłkarskiego agenta. Wkrótce powinien się do niego zbliżyć Jorge Mendes. Jak informuje stacja Sport Mediaset Portugalczyk może liczyć na około 25 milionów euro, jeśli w obecnym oknie transferowym zdoła sprzedać Cristiana Ronalda.

Zawodnik Realu Madryt znajduje się na celowniku kilku klubów, ale największe szanse na jego pozyskanie obecnie ma Juventus Turyn. Włodarze ”Starej Damy” są gotowi zapłacić 100-110 milionów euro i zagwarantować piłkarzowi czteroletni kontrakt opiewający na 30 milionów za sezon.

Ponoć Ronaldo jest już gotowy do transferu, ale najpierw musi spełnić kilka warunków postawionych przez prezydenta ”Królewskich” Florentino Pereza. Najważniejszy – zawodnik ma publicznie przyznać, że sam chciał transferu i nikt nie zmuszał go do opuszczenia Santiago Bernabeu.

Wiadomo, że piłkarz nie chce się zgodzić na propozycję Pereza. Dlatego kluczowa będzie kolejna rozmowa Mendesa z prezydentem ”Los Blancos”. Ostatecznie decyzja w sprawie transferu Portugalczyka powinna zapaść 10 lipca, po spotkaniu zarządu Realu Madryt. Mendes liczy, że wszystko zakończy się po jego myśli i Ronaldo przeprowadzi się do Turynu.

