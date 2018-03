Real Madryt nie chce Salaha, bo czeka na Hazarda i Lewandowskiego

Momo Salah, absolutna gwiazda Liverpoolu w tym sezonie, nie jest transferowym priorytetem Realu Madryt. Egipcjanin trafił na Anfield Road przed początkiem tego sezonu i zdążył strzelić już 36 goli we wszystkich rozgrywkach. - Real nie zechce wydać fortuny na Salaha. To Eden Hazard i Robert Lewandowski są zdeterminowani, by trafić do Madrytu - powiedział w rozmowie z telewizją Sky Sports News Guillem Balague.

Salah do Liverpoolu trafił z AS Roma. Za lekko ponad czterdzieści milionów euro. Z łatką szybkiego skrzydłowego, który łatwo tworzy sobie sytuacje bramkowe i równie łatwo je marnuje. Menedżer LFC Juergen Klopp sprawił, że Momo Salah stał się praktycznie nieomylny pod bramką przeciwnika. W tym sezonie w Premier League zdobył już 28 goli.

Wyczyny zawodnika Liverpoolu przyciągają uwagę wielkich klubów. Real Madryt, Barcelona i PSG - to są zespoły, które w transferowych plotkach o Salahu wymieniane są najczęściej. Zdaniem uznanego dziennikarza i autora książek Guillema Balague'a, Real Madryt od Momo Salaha zdecydowanie bardziej widziałby u siebie Edena Hazarda, gwiazdora Chelsea.

- Salah nie nadaje się do bycia kimś w stylu "Galacticos". Być może istnieje szansa, że Real Madryt podbiłby rynek w Egipcie dzięki Salahowi. Gdyby Eden Hazard mógł trafić na Santiago Bernabeu, to zdecydowaliby się właśnie na Belga - wyznał Balague w rozmowie z telewizją Sky Sports News.

- Po prostu Real nie chce wydawać takich pieniędzy na Salaha. Lato będzie bardzo długie i wszystko może się zdarzyć. Hazard jest zdesperowany, by odejść do Realu, Robert Lewandowski również - dodał Ballague.

- Robert w przyszłym sezonie na sto procent będzie zawodnikiem Bayernu. Mogę się o to założyć - odpowiedział w rozmowie z magazynem Kicker Karl-Heinz Rummenigge, szef Bayernu Monachium.