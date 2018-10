Real Madryt odcina się od zamieszania wokół Cristiano Ronaldo

Władze Realu Madryt podejmą kroki prawne wobec oskarżeń gazety "Correiro de Manha". Portugalski dziennik poinformował, że to władze klubu z Santiago Bernabeu namówiły Cristiano Ronaldo, by zapłacił rzekomo zgwałconej Kathryn Mayordze za milczenie.

Amerykanka wniosła do sądu pozew cywilny, w którym oskarża piłkarza o gwałt. Do tych rewelacji dotarli dziennikarze niemieckiej gazety "Der Spiegel". Do rzekomego gwałtu Ronaldo na Mayordze miało dojść latem 2009 roku, tuż przed transferem Portugalczyka do Realu Madryt. Portugalski tabloid "Correio da Manha" poinformował, że "Królewscy" zmusili Ronaldo do podpisania ugody z Mayorgą. Real chciał chronić swój wizerunek, jak i przyszłej gwiazdy klubu.

"Real Madryt informuje, że podejmie działania prawne przeciwko portugalskiemu dziennikowi "Correio da Manha". Powodem jest publikacja całkowicie nieprawdziwej informacji i próby naruszenia wizerunku klubu. Real Madryt nie wiedział o tym wydarzeniu, o którym pisze wspomniane medium, więc nie mógł podjąć jakiegokolwiek działania w sprawie. Klub wymaga od gazety całkowitego sprostowania" - napisali w komunikacie przedstawiciele Realu Madryt.

Cristiano Ronaldo (od sierpnia zawodnik Juventusu Turyn) nie pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Portugalii i nie wystąpi w meczu Ligi Narodów z Polską oraz w towarzyskim spotkaniu ze Szkocją.