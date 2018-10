Real Madryt. Perez chce Contego w roli trenera, ale czy zapłaci?

Choć we wtorek Real Madryt przełamał fatalną passę pięciu spotkań bez zwycięstwa i w końcu wygrał, to zdaniem stacji Sky Sports News oraz serwisu Calciomercato los obecnego szkoleniowca Julena Lopeteguiego jest już przesądzony. Faworytem do zastąpienia Hiszpania jest Antonio Conte, ale zatrudnienie Włocha oznaczałoby duży wydatek.

Ostatnio media na Półwyspie Iberyjskim informowały, że w przypadku zwolnienia Julen Lopetegui może liczyć na 18 milionów euro odszkodowania. Umowa została skonstruowana korzystnie dla szkoleniowca, gdyż podjął się pracy w Realu Madryt tuż przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Rosji, na których miał poprowadzić reprezentację Hiszpanii. Tamtejsza federacja piłkarska nie zgodziła się, by Lopetegui w jakimkolwiek wymiarze łączył obie funkcje i szybko się z nim rozstała, a jego następcą na czas mundialu został Fernando Hierro.

Teraz trenera chce się pozbyć prezydent "Królewskich" Florentino Perez. Problem w tym, że jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia, to będzie musiał wypłacić wspomniane 18 milionów. Na dodatek szkoleniowiec, którego chciałby zatrudnić Perez, nadal ma ważny kontrakt z innym klubem i pewne jest, że nie zostanie puszczony za darmo. Mowa o Antonio Conte.

Według Sky Sports News przedstawiciele Pereza rozmawiali z Włochem i sondowali, czy jest możliwe, by porozumiał się z Chelsea i doszło do obniżenia kwoty, za jaką będzie mógł odejść. Choć menedżerem "The Blues" jest obecnie Maurizio Sarri, to kontrakt Contego obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Jeśli Real chciałby go sprowadzić na Santiago Bernabeu, to na ten moment musiałby przelać na konto Chelsea 10,8 miliona euro.

Gdyby Perez nie zdecydował się na taki wydatek, to do końca sezonu zespół będzie prowadził obecny trener Realu Madryt Castilla Santiago Solari. W grę wchodzi również powrót Gutiego. Natomiast w czerwcu na ławce trenerskiej usiadłby Conte, który dołączyłby do "Los Blancos" za darmo.

