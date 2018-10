Real Madryt potwierdził kontuzję Karima Benzemy

Karim Benzema dołączył do długiej listy kontuzjowanych piłkarzy Realu Madryt. "Królewscy" znajdują się w kryzysie, a na domiar złego klub potwierdził, że francuski napastnik będzie pauzować przez dwa tygodnie, lecząc uraz mięśnia uda.

Zdjęcie Karim Benzema /Getty Images

Po zadowalającym początku sezonu i strzeleckim przebudzeniu Garetha Bale'a oraz Karima Benzemy Real Madryt znalazł się w kryzysie. Nie dość, że "Królewscy" nie potrafią wygrać, to nie zdobyli bramki w czterech ostatnich spotkaniach. Na domiar złego krytykowany szkoleniowiec Julen Lopetegui przez dwa tygodnie nie będzie mógł skorzystać z usług francuskiego napastnika.

Benzema w tym sezonie zdobył pięć bramek, ale nie potrafił trafić w ostatnich siedmiu występach. "Przeprowadzone badania potwierdziły kontuzję mięśnia uda u naszego zawodnika Karima Benzemy" - czytamy w klubowym oświadczeniu.

Chociaż Real nie podał, kiedy Francuz wróci do treningów i gry, to z reguły tego typu urazy leczy się około dwóch tygodni. Tym samym 30-letni piłkarz dołączył do długiej listy kontuzjowanych graczy "Los Blancos" i sprawił jeszcze większy ból głowy trenerowi. Były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii nie może skorzystać z: Marcelo, Isco oraz Daniego Carvajala.

Mimo porażki z Alaves zespół z Santiago Bernabeu zajmuje czwarte miejsce ze stratą jedynie dwóch punktów do prowadzącej Sevilli. Pocieszająca jest przerwa na mecze reprezentacji, w trakcie której kontuzjowani zawodnicy będą mogli dojść do pełni zdrowia.