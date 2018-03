Real Madryt. Raul Gonzalez chce zostać trenerem

Raul Gonzalez Blanco, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii Realu Madryt, zamierza spełnić się w roli trenera. Jak podaje dziennik „Marca”, Hiszpan ma zostać szkoleniowcem jednej z grup młodzieżowych „Królewskich”. Pierwszym zespołem, który poprowadzi będzie Juvenil B.

Raul już w kwietniu ma przejść specjalny kurs trenerski przeznaczony tylko dla pewnej grupy graczy. By do niego przystąpić trzeba mieć za sobą minimum 10 lat występów na boiskach Primera Division lub być reprezentantem Hiszpanii. Drugi najlepszy strzelec w dziejach Realu Madryt dopiero po ukończeniu szkolenia rodzimej federacji i uzyskaniu odpowiedniego tytułu trenera ma zastąpić na stanowisku Alvaro Benito, który z kolei ma objąć posadę w drużynie Juvenil A.

Pep Guardiola uważa Gonzaleza za wyjątkowego piłkarza w historii futbolu:

- Jest najlepszym graczem wszech czasów w Hiszpanii. Jest przykładem dla wszystkich sportowców na świecie – powiedział podczas jednej z konferencji prasowych obecny opiekun Manchesteru City.

Gonzalez Blanco trafił na Santiago Bernabeu z Atletico Madryt w wieku 15 lat. W 1992 roku wieloletni prezes „Atleti” Jesus Gil zaczął likwidować sekcje młodzieżowe, co było powodem przenosin młodego zawodnika. Kto wie, jak potoczyłaby się jego kariera i dla jakiego klubu biłoby dziś jego serce, gdyby nie tamta sytuacja?

Były napastnik przez 15 lat grał dla pierwszego zespołu „Los Blancos”, gdzie występował w sezonach 1994/95 - 2009/10, strzelając 323 bramki we wszystkich rozgrywkach. Zdobył sześć razy tytuł mistrza kraju oraz trzykrotnie wygrał ze swoim ukochanym klubem Ligę Mistrzów.

Zdaniem hiszpańskich mediów, które powołują się na bliskie otoczenie legendy „Królewskich”, Raul będąc jeszcze piłkarzem Realu, planował swoją przyszłość związać z pracą trenera.

Po opuszczeniu Madrytu spędził dwa lata w FC Schalke 04, strzelając dla niemieckiej drużyny 40 goli. W latach 2012-2014 przeniósł się do katarskiego Al-Sadd, gdzie dorabiał do sportowej emerytury i współpracował z akademią Aspire.

Ostatni sezon profesjonalnej gry w piłkę w 2015 roku to wyjazd do USA i gra dla New York Cosmos, gdzie sportowiec nie przestawał myśleć o pracy w roli trenera.

- Na pewno, gdy powieszę buty na kołku, całą energię skieruję właśnie na pracę z młodzieżą. Na razie nie wiem, czy zdecyduję się na pracę w roli głównego szkoleniowca, czy będę asystentem – mówił, grając jeszcze w USA. Także tam angażował się w sprawy młodych zawodników, pełniąc funkcję doradcy w miejscowej akademii.

W połowie 2017 roku były super snajper wrócił na Bernabeu. Decyzja byłego reprezentanta Hiszpanii bardzo spodobała się Florentino Perezowi, który liczy na to, że legendy klubu po zakończeniu swoich karier będą do niego wracać i pracować na różnych stanowiskach. Raul początkowo doradzał dyrekcji generalnej. Ostatecznie zdecydował się na szkolenie młodych piłkarzy.

Andrzej Beska

