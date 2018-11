Real Madryt - Realem Valladolid 2-0. Solari odmienia wyniki "Królewskich". Wciąż tylko tymczasowo?

Styl wciąż pozostawia bardzo dużo do życzenia, ale Real Madryt pod wodzą Santiago Solariego przynajmniej zaczął wygrywać. Ligowy debiut tymczasowego szkoleniowca zakończył się zwycięstwem 2-0 nad Realem Valladolid w jedenastej kolejce Primera Division.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Asysty palce lizać w Pucharze Niemiec. Wideo Eurosport

Julen Lopetegui od samego początku miał na Santiago Bernabeu pod górkę i jego madrycka przygoda musiała prędzej czy później dobiec końca. Tak też stało się w poniedziałek, dzień po kompromitującym 1-5 w El Clasico. Jego chwilowym następcą został Solari, były piłkarz klubu pamiętający czasy "Galacticos", który jako dotychczasowy szkoleniowiec drużyny rezerw znał szatnię i miał pozwolić Realowi odetchnąć.

Reklama

Powiew świeżości przyszedł już w środę w meczu Pucharu Króla, gdy "Królewscy" bez większego wysiłku rozbili 4-0 Melillę. Przeciwko Valladolil aż tak łatwo i obfitująco w bramki nie było, dla fanów z białej części Madrytu najważniejsze jest mimo to, że drużyna w końcu powróciła do tego, czego się od niej nieprzerwanie wymaga. Do wygrywania.

Triumf ten przyszedł w bólach i w sporej mierze zawdzięczany jest przypadkowi. Gospodarze nie potrafili na poważnie zagrozić bramce gości, a decydujący gol przyniósł im uśmiech losu. Siedem minut przed końcem rezerwowy Vinicius Junior zakręcił rywalem na lewej stronie pola karnego i uderzył z całych sił. Piłka nie leciała wówczas nawet w bramkę, lecz po drodze odbiła się od Kiko i szczęśliwie dla "Los Blancos" wpadła do siatki.

Piłkarze Solariego zdążyli jeszcze po pięciu minutach sprawić, aby to w ogóle nieefektowne zwycięstwo na boisku na jakkolwiek efektowne wyglądało przynajmniej na tablicach. Sergio Ramos spokojnie na gola zamienił rzut karny po faulu na Karimie Benzemie i wlał trochę spokoju w serce kibiców klubu. A także trenera, który niewykluczone, że zostanie na Bernabeu na dłużej. Florentino Perez ma problem ze znalezieniem renomowanego fachowca i być może opcję tymczasową zmieni w stałą. Przynajmniej do końca sezonu.