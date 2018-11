Real Madryt. Santiago Solari wielkim optymistą w sprawie Vinicisa Juniora

W Realu Madryt liczą nie tylko na tymczasowego trenera, ale na młodych piłkarzy, którzy mogą poprawić grę zespołu. Jednym z takich zawodników jest bez wątpienia Vinicius Junior. 18-latek w ostatnim oknie transferowym trafił na Santiago Bernabeu z Flamengo. – On ma wielką przyszłość – mówi szkoleniowiec o Brazylijczyku.

Młody piłkarz w środę po raz pierwszy zagrał w wyjściowym składzie “Królewskich”. Prowadzeni teraz przez Santiago Solariego gracze Realu wygrali z Pucharze Króla wygrali z drugoligowa Melillą 4-0.

Vinicius nie zdobył bramki, ale zaprezentował się bardzo dobrze. Najważniejsze, że zrobił znakomite wrażenie na nowym szkoleniowcy.

- On ma przed sobą wielką przyszłość. Nadal jest bardzo młody. Pamiętajmy, że jest dopiero 18-latkiem, który niedawno trafił do nowego zespołu, nowego kraju. Musi także przystosować się do nowego stylu gry oraz życia w Hiszpanii. Jestem przekonany, że będzie nadal się rozwijał i dojrzewał. Stanie się bardzo dobrym piłkarzem.Wszyscy muszą teraz tylko uzbroić się w cierpliwość – powiedział Solari.

Real doszedł do porozumienia z Flamengo w sprawie kupna Brazylijczyka już dwa lata temu. Wtedy jednak nie mogło dojść do transferu, bo piłkarz miał 16 lat. Teraz madrycki klub zapłacił za niego około 60 milionów euro.

W tym sezonie nastolatek dwukrotnie pojawił się na murawie podczas meczów Primiera Division.