Real Madryt. Skręcona kostka Cristiana Ronalda

Gwiazdor Realu Cristiano Ronaldo nie pojawił się na boisku w drugiej połowie El Clasico z Barceloną (2-2). Portugalczyk doznał lekkiego skręcenia stawu skokowego. Urazu nabawił się na początku spotkania.

Ronaldo ucierpiał podczas strzelania wyrównującego gola. Kiedy wbijał piłkę do bramki Barcelony w 15. minucie, wślizgiem wszedł mu Gerard Pique. Portugalczyk od tego momentu miał problemy z kostką. Został szybko opatrzony poza boiskiem, ale wrócił na murawę. Dograł do końca pierwszej połowy. Na drugą już nie wyszedł. Zastąpił go Marco Asensio. Ronaldo oglądał więc drugą połowę meczu z ławki rezerwowych.

Sztab medyczny Realu nie chciał ryzykować zdrowia zawodnika, bowiem najważniejszy mecz czeka „Królewskich” 26 maja. W Kijowie hiszpański zespół zagra w finale Ligi Mistrzów z Liverpoolem.

Według wstępnej diagnozy Ronaldo doznał lekkiego skręcenia kostki. - Odczuwał dyskomfort, dlatego opuścił boisko. W najbliższych godzinach zobaczymy, jak poważny to uraz. W poniedziałek piłkarz przejdzie dokładne badania – powiedział jeden z dyrektorów i były piłkarz Realu Emilio Butragueno.

Barcelona zremisowała z Realem 2-2. „Duma Katalonii” już tydzień temu zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii.