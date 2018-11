Real Madryt. Solari docenia uniwersalność Bale’a

Uniwersalność Garetha Bale’a sprawia, że jest kluczowym ogniwem w układance tymczasowego szkoleniowca Realu Santiago Solariego. Walijczyk jest jednym z ulubieńców argentyńskiego menedżera "Królewskich", który być może zostanie jednak do końca sezonu na Santiago Bernabeu.

W tygodniu Real pokonał Viktorię Pilzno 5-0, a Gareth Bale strzelił gola i zaliczył asystę. Było to pierwsze trafienie walijskiego skrzydłowego od września. Od kiedy Walijczyk trafił na Santiago Bernabeu cały czas był w cieniu Cristiano Ronaldo, jednak tymczasowy trener Santiago Solari jest przekonany, że może on odgrywać bardzo ważną rolę i to na kilku pozycjach.

- Bardzo cenię jego grę na wielu pozycjach. Jego warunki pozwalają mu na występy na lewym, prawym oraz na środku ataku, a także w pomocy - powiedział Solari przed niedzielnym meczem La Liga z Celtą Vigo.

- Gareth musi wchodzić na boisko z chęcią zwycięstwa. Powinien gryźć murawę, dokładnie tak samo, jak walczył o każdą piłkę w rywalizacji z Viktorią Pilzno. Trzeba to jasno powiedzieć, że rozegrał świetne zawody - ocenił Argentyńczyk.

Pod wodzą byłego pomocnika Los Blancos” wygrali trzy spotkania i mogą popisać się znakomitym bilansem bramkowym. Drużyna "Królewskich" strzeliła łącznie 11 goli, nie tracąc przy tym żadnego. Aktualnie przed 12. kolejką ligową Real zajmuje szóste miejsce w tabeli ze stratą siedmiu punktów do prowadzącej Barcelony.

