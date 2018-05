Real Madryt sprowadzi trzech piłkarzy? Dziwna kwota za Roberta Lewandowskiego

Zegar tyka, a sezon powoli zbliża się do końca. To idealny moment na plotki transferowe, a tych w przypadku Realu Madryt nie brakuje. Hiszpańscy dziennikarze informują, że latem „Królewscy” mogą sprowadzić trzech piłkarzy, w tym Roberta Lewandowskiego.

Doniesienia o możliwych przenosinach polskiego napastnika do Madrytu pojawiają się od kilku lat. Zmiana agenta Roberta Lewandowskiego na Piniego Zahaviego tylko potęguje wszelkie spekulacje. Izraelski menedżer jest odpowiedzialny m.in. za transfer Neymara z Barcelony do PSG. Jak podają dziennikarze „Don Balon”, to ostatni moment, by kapitan reprezentacji Polski trafił na Santiago Bernabeu. Dość zastanawiająca, a ze strony Bayernu śmieszna, jest kwota podawana przez dziennik.

Polak wyceniony został na 60 mln euro, ze względu na swój wiek. W sierpniu wychowanek Varsovii skończy 30 lat.

Florentino Perez zamierza wrócić do idei „galacticos”, dlatego priorytetem ma być sprowadzenie do Madrytu Mohameda Salaha. Egipcjanin ma rewelacyjny sezon, w którym strzelił już 43 gole. „Królewscy” musieliby za niego zapłacić Liverpoolowi aż 160 mln euro. W szatni na Bernabeu skrzydłowy mógłby zastąpić Garetha Bale'a.

Obrońcy trofeum Ligi Mistrzów nie zapominają też o wzmocnieniu pozycji bramkarza. Keylor Navas nie ma najlepszej prasy. W jego miejsce miałby pojawić się Alisson z Romy. Kostarykański golkiper coraz częściej popełnia błędy, co wiąże się z krytyką. Tymczasem numer jeden reprezentacji Brazylii zbiera rewelacyjne noty za występy w Serie A i Champions League.

„Don Balon” twierdzi, że Real będzie dysponował budżetem około 300 mln euro na letnie zakupy. W przeszłości Perez lubił kupować gwiazdy wielkich turniejów. Być może latem zawodnik, który zaimponuje na mistrzostwach świata w Rosji trafi do drużyny Zinedine'a Zidane'a.

