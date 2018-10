Real Madryt. Stołek trenerski "Królewskich" jak gorący kartofel

Wielki klub i jeszcze większy bałagan - tak można podsumować sytuację Realu Madryt po odejściu Zinedine'a Zidane'a. Bałagan tak wielki, że posprzątać go nie chciał związany przed laty z klubem Michael Laudrup. Duńczyk, obecnie bez pracy, nie chciał przejmować stołka trenerskiego po zwolnionym Julenie Lopeteguim i Florentinowi Perezowi odmówił.

Tymczasowym trenerem "Królewskich" został znający Santiago Bernabeu z czasów kariery piłkarskiej Santiago Solari, lecz Argentyńczyk rolę tę pełnić ma maksymalnie dwa tygodnie. Po nim na dłuższy okres zatrudniony powinien zostać trener bardziej renomowany, dotychczas faworytem hiszpańskich mediów był Antonio Conte, lecz negocjacje z Włochem mają się przedłużać i wciąż nie ma pewności co do ich pozytywnego zakończenia.

Pewnym jest natomiast, że obecnego Realu nie przejmie Laudrup. Wyjawił to jego agent Byram Tutumlu. - Michael nie szuka swojej szansy na Bernabeu, nie na takich warunkach, nie w tym momencie. To nie jest odpowiedni czas na pełnienie takiej funkcji. Wystarczy popatrzeć na sytuację klubu - Tutumlu dał jasno do zrozumienia w wywiadzie dla dziennika "AS".

Jednych zachowanie Laudrupa, który odrzucił zaloty 13-krotnych zdobywców Pucharu Europy, choć po rozwiązaniu kontraktu z katarskim Al Rayyan nie jest aktualnie w zawodzie, może zadziwiać. Innych nie. Genialny przed laty środkowy pomocnik nie chce po prostu podejmować pracy ad hoc, w trakcie sezonu, który zespołowi układa się jak dotąd fatalnie. Ale jego odmowa nie jest też wieczna. - Michael kocha Real i chciałby popracować tam w przyszłości - Tutumlu otworzył swojego klienta na ewentualności, które mogą przybyć w kolejnym sezonie.