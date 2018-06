Real Madryt. Varane: Nowemu trenerowi trudno będzie przebić Zidane'a

Raphael Varane, który wziął udział w konferencji prasowej podczas zgrupowania reprezentacji Francji, odpowiedział na kilka pytań związanych m.in. z Realem, odejściem Zinedine'a Zidane'a i jego ewentualnym następcy.

Varane jest podstawowym obrońcą Realu i reprezentacji Francji. Obecnie przygotowuje się do mundialu z "Trójkolorowymi", którzy w Rosji zagrają w grupie C: z Australią, Peru i Danią.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej piłkarz odpowiadał na pytania związane nie tylko z drużyną narodową, ale też i z klubem.



– Ostatni sezon był dla mnie bardzo cenny. Jestem w formie, bo grałem regularnie. Omijały mnie kontuzje. Pokazałem trenerowi, że może na mnie liczyć. Teraz czekam tylko na mundial – powiedział.

Zapytano go również o odejście Zidane'a i o jego następcę. – Trudno będzie powtórzyć to, czego dokonał "Zizou". To prawie niemożliwe. Wygranie Ligi Mistrzów trzy razy z rzędu graniczy z cudem. Nowemu trenerowi będzie ciężko to przebić, ale nie wymagajmy od niego cudów. Ważne, aby nowy szkoleniowiec wpasował się w realia Realu Madryt. Aby zrozumiał naszą mentalność, mentalność zwycięzców – dodał Varane.



