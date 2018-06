Real Madryt wyprzedza Barcę w wyścigu po brazylijski diamencik

Historia lubi się powtarzać. Półtora roku temu FC Barcelona interesowała się Viniciusem Juniorem, supertalentem brazylijskiego futbolu, który ostatecznie wylądował jednak w Realu Madryt. Wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie z Rodrygo Goesem, za 17-latka z Santosu "Królewscy" najprawdopodobniej zapłacą 45 milionów euro.

Zajmująca się madryckim klubem „Marca” powołała się na raporty telewizji Globo Esporte. Według pochodzącej z kraju kawy stacji kluby ze stolicy Hiszpanii oraz Sao Paulo doszły już do porozumienia co do kwoty transfery i ta wynieść ma właśnie ww. 45 milionów euro. Barcelona, która też miała już prowadzić rozmowy z Santosem, oferowała sumę aż trzykrotnie mniejszą, nie może więc dziwić, że klub z Campeonato Brasileiro Serie A woli w tym przypadku prowadzić interesy ze zwycięzcami trzech poprzednich edycji Ligi Mistrzów.

Urodzony 9 stycznia 2001 Goes to najnowsza rewelacja brazylijskiej piłki, kolejny już ofensywny zawodnik nazywany „nowym Neymarem”. Aktualny rok jest dla niego przełomowym, w 29 występach udało mu się już strzelić dziewięć goli i przykuć uwagę największych klubów na świecie. Wiele wskazuje na to, że ostatecznie wyląduje w tym największym, z którym miałby dojść do porozumienia jeszcze tego lata i w 2019 roku przybyć na Santiago Bernabeu.

Real w podobny sposób zorganizował transfer urodzonego w 2001 Viniciusa, zakontraktowanie napastnika Flamengo ogłosił w maju poprzedniego roku, lecz najprawdopodobniej formalnie stanie się on jednym z „Królewskich” w lipcu roku bieżącego, wtedy bowiem będzie już miał osiemnaście lat i madrycki klub ominą wszelkie problemy ze ściąganiem piłkarzy niepełnoletnich.

Interesujące, że sam Goes nie ma w odwiecznej wojnie hiszpańskich potentatów wyraźnych preferencji. – Nie lubię jednego klubu bardziej od drugiego. To dwaj giganci, a moje myśli są obecnie tylko w Santosie – 17-latek ogłosił w środę, po jednym z meczów ligowych.