Real Madryt wziął na celownik Alissona z Romy

Nie ulega żadnej wątpliwości, że znalezienie się w notatnikach skautów Realu Madryt to duże wyróżnienie. Na takie zaszczyt dobrą grą w barwach AS Romy zapracował sobie Alisson. Podstawowy bramkarz reprezentacji Brazylii ma najlepszy sezon w karierze. - Zainteresowanie z Hiszpanii to dla mnie motywacja do rozwoju – stwierdził 25-latek.

Wiele czołowych klubów Europy śledzi postępy Alissona. Wszystko wskazuje na to, że właśnie bramkarz rzymskiego zespołu będzie numerem jeden Brazylijczyków na mistrzostwach świata w Rosji.

Teraz pojawiają się coraz to nowe informacje o tym, że latem może opuścić Serie A. Wśród zainteresowanych zakupem golkipera AS Roma najczęściej wymieniało się w ostatnim czasie angielski Liverpool, ale ostatnio do gry miał się włączyć Real Madryt.

- Nie da się ukryć, że informacje o Realu bardzo mnie ucieszyły. To wielki zaszczyt znaleźć się na celowniku Królewskich. To oznacza, że bardzo dobrze wykonuję swoją pracę. Nie ma to, jak usłyszeć, że tak wielki klub się tobą interesuje - powiedział Allison.- Miło dowiedzieć się, że mnie kojarzą na Santiago Bernabeu. To motywuje mnie do dalszego rozwoju - dodał Brazylijczyk.

Allison to nie jedyny zawodnik, który może zagrać w bramce Realu w kolejnym sezonie. W gronie potencjalnych konkurentów dla Keylora Navasa wymienia się Davida De Geę z Manchesteru United oraz Thibauta Courtoisa z Chelsea.

Dobrze spisujący się w tym sezonie piłkarz z Brazylii wystąpił w 36 spotkaniach rzymskiej drużyny. Przepuścił 31 goli, ale w 16 meczach nie stracił żadnej bramki. Allison do AS Roma trafił z Internacionalu Porto Alegre latem 2016 roku. Jest wyceniany na ok. 20 milionów euro.

