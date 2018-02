Real Madryt. Żaden bramkarz ani Neymar. Inny priorytet

Zimowe okienko transferowe nie przyniosło żadnej rewolucji w Realu Madryt. Jak donosi "El Confidencial" dla Florentina Pereza głównym celem jest znalezienie inwestora, który sfinansuje przebudowę Santiago Bernabeu. Nowy bramkarz czy następca Karima Benzemy muszą poczekać.

Zdjęcie Florentino Pérez /Getty Images

Wszystko było ustalone, a 400 mln euro za bycie sponsorem tytularnym stadionu miał wyłożyć fundusz IPIC, ale po problemach prawnych wycofał się z projektu. W listopadzie "Królewscy" rozpoczęli poszukiwania nowego inwestora. Choć zainteresowanie wykazało kilka podmiotów, to nikt nie wykonał decydującego kroku.

Reklama

Od dłuższego czasu wiadomo, że przebudowa Santiago Bernabeu to klucz do przyszłości finansowej Realu Madryt. Zwiększone wpływy do klubowej kasy z dnia meczowego, otworzą nowe możliwości, choćby na rynku transferowym. Będzie można bez problemu wówczas poradzić sobie z finansowym Fair Play.

Rynek transferowy zmienił się w kilku latach, a "Los Blancos" stracili pozycję lidera na rzecz angielskich klubów i Barcelony. Duma Chamartin może płacić zdecydowanie mniej niż zespoły z Premier League, co wpływa na możliwości negocjacyjne.

Florentino Perez kilkukrotnie podkreślał, że chciałby ściągnąć Neymara, ale w kasie odłożył jedynie 170 mln euro, a kolejne wpływy miały pochodzić ze sprzedaży Ronalda, Benzemy lub Bale'a. Wielkim zastrzykiem gotówki miało być pozyskanie sponsora tytularnego tak, by móc rywalizować z wspieranymi funduszami szejków klubami. Wszelkie nowe nazwiska będą musiały poczekać. Priorytetem dla Realu jest inwestor.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Primera Division