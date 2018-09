Real Madryt zagra w Moskwie bez Ramosa i Bale'a

W mocno osłabionym składzie pojedzie Real Madryt na wtorkowy mecz Ligi Mistrzów do Moskwy. Przeciwko CSKA nie tylko nie zagrają kontuzjowani już wcześniej Marcelo i Isco, ale także Sergio Ramos i Gareth Bale, którzy urazów doznali w sobotnich derbach miasta przeciwko Atletico.

Zakończony bezbramkowym remisem mecz przeciwko "Lol Colchoneros" nie tylko rozczarował kibiców Realu, ale też spowodował spory ból głowy trenera Julena Lopeteguia. Związane jest to z urazami, których doznali dwaj bardzo ważni piłkarze jego drużyny: Sergio Ramos i Gareth Bale.

Groźniejsza wydaje się kontuzja Walijczyka. Pod koniec pierwszej połowy derbowego spotkania doznał on urazu mięśnia przywodziciela prawej nogi i na drugą część zastąpił go Dani Ceballos. W tym momencie wciąż nie wiadomo jak długo potrwa przerwa Bale'a, ale na pewno nie wystąpi on we wtorkowym meczu w Moskwie przeciwko CSKA.

W drugiej kolejce Ligi Mistrzów w składzie Realu zabraknie również Sergio Ramosa, który w starciu z Atletico rozciął sobie łuk brwiowy po nieszczęśliwym zderzeniu z Saulem Niguezem. 32-latek dograł spotkanie do końca, ale lekarze "Królewskich" uznali, że także on potrzebuje odpoczynku.

W 20-osobowej kadrze powołanej na wtorkowe spotkanie zabraknie również Brazylijczyka Marcelo i Hiszpana Isco, których z powodu urazów zabrakło już w derbach Madrytu.

Do meczu w Moskwie Real przystąpi z pierwszego miejsca w grupie G po wygranej w pierwszej kolejce z AS Roma 3:0. CSKA z kolei zremisowało na otwarcie 2:2 z Viktorią Pilzno.

Wojciech Malinowski