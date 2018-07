Real Madryt zaprzecza, że zapłaci 310 milionów euro za Neymara

To byłby największy transfer w historii piłki nożnej. Publiczna telewizja hiszpańska TVE podała w poniedziałek wieczorem, że Real złożył ofertę zakupu Neymara z PSG. Zawodnik miałby kosztować madrycki klub aż 310 milionów euro. Przedstawiciele "Królewskich" szybko jednak zdementowali te informacje.

W poprzednie wakacje Neymar przeszedł z FC Barcelona do PSG za rekordową sumę 222 milionów euro. Szybko jednak okazało się, że zawodnik nie czuje się dobrze w nowym zespole. Na dodatek na początku tego roku doznał poważnej kontuzji stopy.

Teraz wrócił na murawę podczas mistrzostw świata, ale pojawia się dużo plotek, że do Paryża już nie wróci. Temat jego ewentualnego transferu do Realu to nic nowego.

W poniedziałek publiczna telewizja hiszpańska TVE podała, że Real zaoferował PSG aż 310 milionów euro. Równie szybko klub z Madrytu wydał oficjalnie oświadczenie, w którym zdementował te doniesienia.

- Odnosząc się do informacji podanych w TVE na temat Realu i oferty złożonej PSG w sprawie Neymara, chcemy zakomunikować, że ta wiadomość jest nieprawdziwa. Klub nie złożył żadnej oferty PSG ani piłkarzowi. Jesteśmy zaskoczeni, że publiczna telewizja przedstawia takie fałszywe informacje bez żadnego kontaktu z nami. Przedstawiciele stacji mogliby łatwo sprawdzić te wiadomości i potwierdzić, że nic takiego się nie stało – napisano w oświadczeniu "Królewskich".

Neymar w poniedziałek strzelił gola i miał asystę, a jego Brazylia pokonała 2-0 Meksyk. Tym samym "Canarinhos" wywalczyli awans do ćwierćfinału mistrzostw świata.



Zdjęcie Czy Neymar zmieni klub? / Getty Images