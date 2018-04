Real Madryt. Zidane czuje, że Bale nie opuści Madrytu

Trener Realu Madryt Zinedine Zidane jest zdania, że Gareth Bale zostanie w klubie na kolejny rok i to mimo wciąż pojawiających się plotek o zainteresowaniu Walijczykiem Manchesteru United. Były piłkarz Tottenhamu jest w Hiszpanii już od pięciu lat, ale bardzo często zmaga się z problemami zdrowotnymi. „Królewscy” zapłacili za niego 100 mln euro.

Zdjęcie Gareth Bale /Reuters

- Mam przeczucie, że Bale zostanie w Realu Madryt na kolejny sezon. Nie straci motywacji do gry u nas, bo wciąż jest ważnym piłkarzem klubu – powiedział Zidane. – Gdyby nawet przytrafił się mu spadek motywacji, zrozumiałbym to. Piłkarze chcą bowiem występować cały czas, a jego rywale do miejsca w składzie spisują się bardzo dobrze. Gareth musi kontynuować swoją pracę – dodał francuski szkoleniowiec.

Liczna kadra Realu i wysoka jakość jej piłkarzy sprawiła, że wobec problemów zdrowotnych 28-latek coraz częściej znajduje się poza pierwszą jedenastką. W najbliższych dniach to może się zmienić, bowiem “Królewscy” do rozegrania mają kilka trudnych i wyczerpujących meczów – z Atletico, Juventusem i Barceloną.

- Początek sezonu był dla nas trudny. Nie zmienimy już go, ale możemy skupić się teraz na dobrej grze. Chcemy zakończyć sezon w dobrym stylu – podkreślił Zidane.

Derbowy mecz z Atletico Real rozegra na Santiago Bernabeu już w niedzielę, o godzinie 16.15. Obie drużyny walczą o drugie miejsce w lidze.

