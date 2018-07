Real Madryt złożył ofertę za Thibauta Courtoisa

Real Madryt zaoferował Chelsea ponad 40 milionów funtów za belgijskiego bramkarza Thibauta Courtoisa - podają angielskie media.

Pierwsza oferta "Królewskich" prawdopodobnie zostanie odrzucona, bo londyńczycy chcieliby zarobić na swoim bramkarzu dwa razy więcej.

Do tej pory między słupkami bramki Realu stał Kostarykanin Keylor Navas, ale klub z Madrytu nie od dziś szuka nowego golkipera.

Na celowniku madrytczyków był przede wszystkim David de Gea z Manchesteru United. Ostatnio mówiło się o zainteresowaniu Brazylijczykiem Alissonem z AS Roma.

Kontrakt Belga z Chelsea wygasa 30 czerwca 2019 roku, ale nie kwapi się on do podpisania nowej umowy. W przyszłym roku będzie do wzięcia za darmo.

