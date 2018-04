Real. Pogrywają z Bale’em jak z Jamesem?

Chociaż Gareth Bale nie chce odchodzić z Realu Madryt, klub ma inny plan wobec walijskiego skrzydłowego. Zdaniem dobrze poinformowanego korespondenta Sky Sports Guillema Balague’a na Santiago Bernabeu decyzja już zapadła. Selekcja Zinedine’a Zidane’a przypomina sytuację z Jamesem Rodriguezem, który klub opuścił.

Zdjęcie Gareth Bale (z lewej) pójdzie w ślady Jamesa? /Reuters

Były pomocnik Tottenhamu łączony jest z transferem do jednego z klubów Premier League. W niedzielnych derbach Madrytu to Gareth Bale asystował przy trafieniu Cristiana Ronalda, ale w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Juventusem nie wystąpił. Zidane przyznawał, że zawodnik był niezadowolony z pominięcia go w Turynie. „Królewscy” z Atletico zremisowali 1-1, z czego najbardziej cieszy się, prowadząca w La Liga, Barcelona.

Reklama

Głos w sprawie reprezentanta Walii, nie po raz pierwszy, zabrał Guillem Balague. Jego zdaniem sytuacja z Bale’em przypomina zachowanie klubu z poprzedniego sezonu wobec Jamesa Rodrigueza. Kolumbijczyk trafił do Bayernu Monachium na zasadzie dwuletniego wypożyczenia, teraz podobnie może być z 28-letnim piłkarzem.

- Real robi takie rzeczy, gdy chce dobrze sprzedać zawodnika. Zrobili to z Jamesem w minionych rozgrywkach. W najważniejszych meczach Gareth nie wstaje z ławki rezerwowych. Zidane zgadza się z taktyką klubu i preferuje innych od Jamesa, czy Bale'a w tym sezonie. W dwumeczu przeciwko PSG Walijczyk był tylko zmiennikiem. W lidze gra i prezentuje się dobrze, na pewno nie chce z Madrytu odchodzić - mówi Balague.

- Jeśli będą chcieli się go pozbyć, zrobią to. Będą musieli go do tego zmusić, gdyż sam Bale nie chce odchodzić. W pewnym momencie może znaleźć się w sytuacji, że zdecyduje się opuścić Real - dodał dziennikarz.

W 21 występach w La Liga Bale strzelił 11 goli. Dla porównania Ronaldo w 24 meczach ligowych zdobył 23 bramki.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Primera Division

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Juventus - Real Madryt. Historyczne starcie w Lidze Mistrzów Eurosport

fira