Real. Zidane: Jesteśmy gotowi na starcie z Liverpoolem

Ostatni sprawdzian przed finałem Ligi Mistrzów dla Realu był udany do 70. minuty. Ekipa z Madrytu w 38. kolejce Primera Division w sobotę prowadziła na wyjeździe z Villarrealem 2-0. Mecz zakończył się jednak remisem 2-2. - Nie znam jeszcze składu na spotkanie o Puchar Europy. Wiem, że jesteśmy gotowi – powiedział Zinedine Zidane, trener ekipy z Santiago Berbabeu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dlaczego Cristiano Ronaldo nie chce Neymara w Realu? Eurosport

"Królewscy" od początku potraktowali spotkanie ulgowo. Widać było, że nie chcą się przemęczać przed sobotnim finałem w Kijowie. Tam w walce o trzeci z rzędu Puchar Europy zmierzą się z Liverpoolem.

Reklama

Na stadionie Villarrealu prowadzili po golach Garetha Bale’a i Cristiana Ronalda 2-0. W drugiej połowie stracili jednak trzy punkty. W 70. minucie kontaktową bramkę zdobył Martinez, a kwadrans później Samu Castillejo,

- Nie mam jeszcze w głowie wyjściowej jedenastki na finał Ligi Mistrzów. Ale jesteśmy gotowi. Ważne jest to, że w sobotę żaden z zawodników nie doznał kontuzji. Mecz w Kijowie będzie dla nas najbardziej wyjątkowym w tym sezonie – powiedział Zidane.

- Liga hiszpańska się skończyła. Teraz myślimy tylko o sobotnim finale i jesteśmy podekscytowani, że w nim zagramy. Nie można wybierać, ale my zawsze chcemy wygrywać wszystko, co możemy. W tym sezonie nie było możliwości zdobyć mistrzostwa, więc teraz trzeba wywalczyć Puchar Europy. Oczywiście nie jestem zadowolony z tego, jak spisywaliśmy się w Primera Division. To był trudny sezon, zwłaszcza na początku, ale byliśmy w stanie się poprawić. Wiemy o tym bardzo dobrze. Dokonaliśmy już fajnych rzeczy w tym sezonie. Wygraliśmy przecież klubowe mistrzostw świata, a teraz czeka nas jeszcze finał – dodał francuski szkoleniowiec.

W sobotę ponownie dobrze zaprezentował się Gareth Bale. Walijczyk, który miał duże problemy z kontuzjami, strzelił czwartego kolejnego gola w meczu ligowym.

- Wiadomo, że Gareth nigdy nie rzucił ręcznika i się nie podał. Trenuje dobrze, a jedyną rzeczą jaka się zmieniła jest to, że zaczął zdobywać bramki. Jestem z niego zadowolony. Wiele wnosi do zespołu – stwierdził enigmatycznie Zidane.